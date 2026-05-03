Otro golpe al bolsillo: Desde mañana sube precio del gas

El precio del gas licuado de petróleo (GLP) se incrementará desde mañana lunes, según el presidente de la Cámara Paraguaya de Empresas Fraccionadoras de Gas Licuado de Petróleo (Capagas), Gustavo Lucero, quien atribuyó la medida a una combinación de factores internacionales, logísticos y estacionales.

“A partir de esta semana, los precios del gas van a subir”, informó recientemente Lucero, al tiempo de señalar que, aunque los valores se mantuvieron estables desde febrero o marzo de 2025, el actual contexto presenta nuevos desafíos para el sector y advirtió que en el contexto actual, los precios son insostenibles.

El titular de Capagas explicó también que, con la llegada de los meses más fríos, históricamente siempre se dio un aumento en la demanda de GLP, hecho que presiona al alza los precios. A esto se suma el encarecimiento de los “precios internacionales del propano y el butano”, así como un incremento cercano al 22% en los costos logísticos terrestres.

“Estamos evaluando nuestra estructura de costo, tanto en Copetrol como en Sugas; el incremento estará en alrededor de 500 guaraníes por kilo y de 300 guaraníes por litro”, precisó.

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Impacto en gas de uso doméstico

Este nuevo golpe al bolsillo de los consumidores se dará principalmente por el ajuste que impactará directamente en el gas de uso doméstico. Actualmente, la garrafa de 10 kilos cuesta alrededor de G. 105.000, aunque el precio puede variar según la fraccionadora y la distancia. Con el aumento estimado de G. 500 por kilo, este envase registraría una suba aproximada de G. 5.000, mientras que la garrafa de 13 kilos aumentaría cerca de G. 6.500.

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Además con el encarecimiento del gas, también esto podría generar un efecto rebote en los precios de servicios como preparación y venta de alimentos.

Precio del gas: aumento será gradual

Ante este escenario, señaló que las empresas del sector buscan aplicar ajustes de manera gradual para evitar un impacto brusco en los consumidores. “No queremos afectar tanto, entonces la única manera de hacerlo es en forma gradual”, afirmó.

Se recomienda a los consumidores estar atentos a los precios de sus proveedores, dado que, según el esquema de libre mercado, cada empresa determinará el momento exacto de la aplicación de sus nuevos valores según su stock remanente.