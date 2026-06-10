Crazy Week: esperan más de 50.000 turistas en Pedro Juan Caballero

Comerciantes organizados de las ciudades de Pedro Juan Caballero y Ponta Porã (Brasil) anunciaron la realización del evento denominado Crazy Week (semana loca) desde el 25 hasta el 28 de junio próximos. Los organizadores manifestaron que se prepara una gran variedad de productos en los locales adheridos, con descuentos que irán desde 10 hasta más del 50 %.

“Hasta ahora son 80 comercios adheridos; habrá mega descuentos, premios y muchas sorpresas”, indicó Khalil Mansour, miembro de la Cámara de Industria, Comercio, Turismo y Servicios (CICTS) de esta ciudad.

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“Pueden venir con seguridad a la frontera; es un lugar seguro y ya se demostró en el evento deportivo con presencia del Santos”, expresó Lucas Henrique De Melo, vicepresidente de la Asociación Comercial y Empresarial de Ponta Porã, durante un acto de presentación del evento en la ciudad fronteriza brasileña.

“Esta también será una forma de hacerle frente al bajón del turismo de compras que tiende a darse en coincidencia con la Copa Mundial de Fútbol”, expresó, por su parte, el licenciado Tomás Medina, también miembro del CICTS.

Tendrá un efecto multiplicador, dicen

Se espera que durante el Crazy Week, más de 50.000 personas provenientes de territorio brasileño y de diversos puntos de Paraguay realicen sus compras en Pedro Juan Caballero y Ponta Porã.

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“Serían unas 12.000 personas por día y 25.000 el sábado; habrá descuentos no solo en productos de liquidación, sino también en aquellos de alta rotación, como electrodomésticos que incluyen celulares, computadoras, además de televisores, equipos de sonido, perfumes y cosméticos de diversas procedencias, bebidas y artículos de moda”, manifestó Tomás Medina, secretario de Relaciones Públicas de la Cámara de Comercio de Pedro Juan Caballero.

Agregó que su efecto multiplicador también se notará positivamente en el sector hotelero de ambos países, el rubro de combustibles y los locales nocturnos como bares, entre otros.

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Los organizadores estiman que durante los días del evento se logrará mover más de 25 millones de dólares.