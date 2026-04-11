Comercio en Pedro Juan Caballero: primer trimestre con altibajos en las ventas

La actividad comercial de Pedro Juan Caballero se caracterizó por altibajos a lo largo del primer trimestre del año con un balance de 10% menos de facturación en comparación con el mismo periodo del año 2025. Sin embargo, tuvo números muy favorables durante la Semana Santa que marcó el inicio de la temporada alta en el sector comercial.

“Los tres primeros meses son considerados de temporada baja; en el balance registramos un 10% menos en ventas en comparación con el primer trimestre del año pasado”, indicó el licenciado Tomás Medina, secretario de relaciones públicas de la Cámara de Industria, Comercio Turismo y Servicios (CICTS) de esta ciudad.

El mismo explicó que uno de los factores fue la reducción de la capacidad adquisitiva de los turistas de compras brasileños, reflejada en el alto índice de morosidad de los mismos en su país. “Según las entidades financieras de Brasil, casi un 60% de la población brasileña económicamente activa está en la lista de morosos”, expresó Medina en ese sentido. Agregó que otro factor que pudo incidir fue el clima negativo creado en torno al debate sobre el déficit fiscal y expresiones como “la economía de guerra" que, a su criterio, genera desmotivación.

Mejores cifras en Semana Santa

El licenciado Tomás Medina expresó que la Semana Santa ha sido históricamente muy buena en Pedro Juan Caballero y este año no fue la excepción. “El sábado de gloria tuvimos 25.000 personas (principalmente turistas brasileños) en los comercios de la ciudad; si le sumamos el jueves santo y el domingo de Pascua, fueron aproximadamente 35.000 compristas“, manifestó Medina.

Afirmó que en términos monetarios se movieron unos US$ 20 millones en ese lapso, marcando de esa manera el inicio de la temporada alta. Destacó que el escenario cambiario es favorable refiriéndose a la relación dólar-real y dólar-guaraní, lo cual contribuye a trabajar en mejores condiciones. Esto genera una excelente proyección para lo que queda del este semestre.

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Lo que más compran los brasileños en Pedro Juan Caballero y por qué

El referente de la Cámara de Comercio comentó que los productos más demandados por los brasileños en Pedro Juan Caballero siguen siendo aquellos que están en la lista del régimen de turismo y son libres de impuestos; valoró el efecto multiplicador que ello produce para ambos lados de la frontera, es decir, también en Ponta Porã, destacando que hay una interdependencia entre una y otra ciudad de la frontera seca.

“Los turistas brasileños compran principalmente artículos electrónicos, informáticos, perfumes, juguetes y bebidas, pero otros rubros como el sector gastronómico, hotelero y el de combustibles, también se benefician por efecto multiplicador", remarcó. Insistió en que en los rubros mencionados se benefician ambas ciudades fronterizas.

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Medina también expuso que los residentes de Pedro Juan Caballero, cruzan la frontera para acceder a créditos en productos como prendas de vestir y calzados. “Son unos 15.000 paraguayos que tienen ‘crediario’, es decir, forman parte del sistema de créditos en Ponta Porã“, dijo en ese sentido.

¿De qué se trata la interdependencia y cómo impacta en la economía?

De acuerdo con el licenciado Tomás Medina, más de 5.000 personas viven en territorio paraguayo y trabajan en Ponta Porã, por lo que cobran sus haberes en la moneda brasileña y una cantidad parecida de residentes de la vecina ciudad trabajan en Pedro Juan Caballero y cobran en moneda nacional. “Esos trabajadores hacen sus compras en la moneda en que cobran y eso produce una dinámica perfecta en el flujo de consumidores tanto brasileños como paraguayos residentes en la región; eso impacta positivamente en áreas como la gastronomía, la hotelería, tiendas, supermercadismo y muebles de ambos lados de la frontera ya que tienen éxito en sus actividades", expresó Medina para explicar lo que a su criterio es una interdependencia entre ambas ciudades de la frontera.

Según datos que maneja la Cámara de Comercio, en lo que va del año unos 300.000 turistas brasileños -que representan el mayor porcentaje de la clientela- hicieron sus compras en esta capital departamental, lo que significó el movimiento de unos US$ 150 millones en los primeros casi 3,5 meses del 2026.