Mundial: centros comerciales preparados para vivir la pasión como “tercer espacio”

Para los centros comerciales, el inicio del Mundial de Fútbol es la puerta a una “temporada sumamente estratégica” a nivel país, según precisó el presidente de la Cámara de Shopping Centers, Andrés Kemper.

“El fútbol en Paraguay no es solo un deporte, es una fuerza dinamizadora social y económica, y eventos de esta magnitud transforman nuestros espacios en los principales puntos de encuentro para vivir la pasión global”, menciona.

En lo que refiere al primer partido, entre México y Sudáfrica, se espera que este “actúe como un fuerte dinamizador”, especialmente para el sector gastronómico, las áreas de entretenimiento y las tiendas de artículos deportivos, que de momento ya registran un movimiento “interesante” con la salida de indumentarias oficiales y merchandising.

“A lo largo de todo el torneo, estimamos un incremento sostenido en el flujo de visitantes diarios, consolidando a los shoppings como el tercer espacio preferido de las familias y amigos fuera del hogar y el trabajo”, citó el empresario.

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Actividades por el Mundial

En lo que refiere a las jornadas de hoy y mañana -el debut de la Selección Nacional ante la de Estados Unidos-, Kemper asegura que la propuesta de los asociados a la Cámara “es diversa y se adapta al perfil y enfoque” de cada establecimiento.

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“Algunos centros comerciales han preparado un despliegue especial con zonas de experiencia temáticas y Fan Zones interactivas en sus áreas comunes para vivir la apertura con un ambiente muy festivo”, detalló.

Asimismo, confirmó que los shoppings van a mantener su dinámica de transmitir los encuentros en las pantallas de sus patios de comidas, locales gastronómicos y cafés para que así el público pueda disfrutar de esta Copa del Mundo “en un entorno cómodo, climatizado y seguro mientras realiza sus paseos o compras tradicionales”.

“Estamos convencidos de que este Mundial no solo impulsará las ventas y el consumo masivo, sino que fortalecerá la experiencia del cliente dentro de nuestros complejos, reafirmando el rol de los centros comerciales como motores de la economía y el entretenimiento nacional”, concluyó.

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