Economía
11 de junio de 2026 a la - 17:31

Mundial: centros comerciales preparados para vivir la pasión como “tercer espacio”

La tienda oficial de la Albirroja en la pasarela del Mariscal.
Imagen ilustrativa: la tienda oficial de la Albirroja en la pasarela del Mariscal.Gentileza

Desde la Cámara de Centros Comerciales (Shoppings Centers) del Paraguay confirmaron que el inicio del Mundial marca una “temporada sumamente estratégica” a nivel país. Para vivir la pasión del fútbol que une a las familias y naciones, los shoppings se preparan para disfrutar en el “tercer espacio”.

Por ABC Color

Para los centros comerciales, el inicio del Mundial de Fútbol es la puerta a una “temporada sumamente estratégica” a nivel país, según precisó el presidente de la Cámara de Shopping Centers, Andrés Kemper.

“El fútbol en Paraguay no es solo un deporte, es una fuerza dinamizadora social y económica, y eventos de esta magnitud transforman nuestros espacios en los principales puntos de encuentro para vivir la pasión global”, menciona.

En lo que refiere al primer partido, entre México y Sudáfrica, se espera que este “actúe como un fuerte dinamizador”, especialmente para el sector gastronómico, las áreas de entretenimiento y las tiendas de artículos deportivos, que de momento ya registran un movimiento “interesante” con la salida de indumentarias oficiales y merchandising.

“A lo largo de todo el torneo, estimamos un incremento sostenido en el flujo de visitantes diarios, consolidando a los shoppings como el tercer espacio preferido de las familias y amigos fuera del hogar y el trabajo”, citó el empresario.

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Actividades por el Mundial

En lo que refiere a las jornadas de hoy y mañana -el debut de la Selección Nacional ante la de Estados Unidos-, Kemper asegura que la propuesta de los asociados a la Cámara “es diversa y se adapta al perfil y enfoque” de cada establecimiento.

“Algunos centros comerciales han preparado un despliegue especial con zonas de experiencia temáticas y Fan Zones interactivas en sus áreas comunes para vivir la apertura con un ambiente muy festivo”, detalló.

El primer partido del Mundial 2026: México (anfitrión) contra Sudáfrica.
El primer partido del Mundial 2026: México (anfitrión) contra Sudáfrica.

Asimismo, confirmó que los shoppings van a mantener su dinámica de transmitir los encuentros en las pantallas de sus patios de comidas, locales gastronómicos y cafés para que así el público pueda disfrutar de esta Copa del Mundo “en un entorno cómodo, climatizado y seguro mientras realiza sus paseos o compras tradicionales”.

“Estamos convencidos de que este Mundial no solo impulsará las ventas y el consumo masivo, sino que fortalecerá la experiencia del cliente dentro de nuestros complejos, reafirmando el rol de los centros comerciales como motores de la economía y el entretenimiento nacional”, concluyó.

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