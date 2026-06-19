MEF indemnizó a 42 víctimas de la dictadura este viernes

El MEF informó que, en esta etapa tramitó la Solicitud de Transferencia de Recursos (STR) para la indemnización de 42 beneficiarios, del total de 65 personas (incluyendo hijos y herederos de víctimas). En tanto, 23 personas permanecen pendientes de cobro debido a documentación incompleta o irregular.

La cartera de Economía anunció que tiene previsto desembolsar este año G. 4.373 millones (cerca de US$ 715.000) a 508 beneficiarios que cuentan con resoluciones, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 529 del Anexo A del Decreto Nº 5311/2026 “Guía de Normas y Procesos del PGN 2026” y los créditos aprobados por Ley Nº 7609/2025.

La nómina completa puede consultarse más abajo:

Modalidad de pago

La cartera detalla que los pagos se canalizan a través de la Red Bancaria del Banco Nacional de Fomento (BNF), conforme al artículo 529 del Anexo A del Decreto N° 5311/2026 (“Guía de Normas y Procesos del PGN 2026”) y a los créditos aprobados por la Ley N° 7609/2025.

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Cobro y condiciones

Por otro lado, el MEF informó que quienes no cuenten con tarjeta de débito activa del Banco Nacional de Fomento deberán presentarse personalmente con su cédula de identidad vigente en la sucursal de la ciudad de Lambaré, ubicada en avenida Cacique Lambaré casi Juana de Lara.

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Así también refiere que las personas que ya tengan cuentas habilitadas en el BNF para otros beneficios no necesitan concurrir: el monto será acreditado directamente en esas cuentas.

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Casos pendientes de cobro

La cartera de Estado refiere que los pagos de los 23 beneficiarios con cédula vencida o documentación extranjera sin legalizar quedarán sujetos a la presentación de copias legibles y autenticadas de documentos vigentes o apostillados, según corresponda.

Así también recuerda que la gestión debe realizarse ante la Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado (CODE), dependiente de la Gerencia General, en Estrella N° 345 casi Chile, Edificio Citicentro, 5° piso.

Refiere que en los casos con observaciones en el Sinarh, la transferencia se efectivizará una vez regularizada la situación correspondiente.

El MEF informa finalmente que los servicios de la Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado (CODE) son totalmente gratuitos. También se puede remitir consultas a code_indemnizaciones@mef.gov.py.