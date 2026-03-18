MEF comunica nuevas fechas para pago a víctimas de la dictadura

De acuerdo con el cronograma del MEF, se establecieron nueve fechas de pago, iniciando el martes 31 de marzo y se extenderá hasta el viernes 20 de noviembre de 2026.

Según detallaron desde la cartera estatal, durante este período se prevé el pago de 508 resoluciones, que beneficiarán a un total de 688 personas. La nómina de los beneficiarios se puede ver en el portal del MEF (www.mef.gov.py)

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Acreditaciones vía BNF

En cuanto a a las acreditaciones, desde la cartera estatal informaron que se efectuarán exclusivamente a través de la red bancaria del Banco Nacional de Fomento (BNF). En ese sentido, el MEF insta a los beneficiarios incluidos en la nómina aprobada que presenten, a la brevedad, ante la Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado (CODE), dependiente de la Gerencia General del MEF, una copia autenticada de su cédula de identidad civil vigente.

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También advierten para los beneficiarios con documento de identidad extranjero, que deberán adjuntar además la correspondiente apostilla. Indicaron que esta documentación es indispensable para completar los procesos internos necesarios para la habilitación de la cuenta bancaria en el BNF, donde se acreditará la indemnización otorgada por la Defensoría del Pueblo.

La resolución se encuentra disponible en el sitio web del Ministerio de Economía y Finanzas. Para consultas o más información, los beneficiarios pueden comunicarse enviando un correo: code_indemnizaciones@mef.gov.py