Economía
18 de marzo de 2026 - 14:01

MEF comunica nuevas fechas para pago a víctimas de la dictadura

Primer plano de una persona insertando su tarjeta en un cajero automático
Los pagos se harán únicamente a través de la red del Banco Nacional de Fomento (BNF).Shutterstock

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estableció el calendario de pagos de indemnizaciones dirigido a las víctimas de la dictadura, correspondiente al ejercicio fiscal 2026. El primer pago arranca el 31 de este mes

Por ABC Color

De acuerdo con el cronograma del MEF, se establecieron nueve fechas de pago, iniciando el martes 31 de marzo y se extenderá hasta el viernes 20 de noviembre de 2026.

Calendario de Pagos Victima de dictadura
Calendario de Pagos Victima de dictadura

Según detallaron desde la cartera estatal, durante este período se prevé el pago de 508 resoluciones, que beneficiarán a un total de 688 personas. La nómina de los beneficiarios se puede ver en el portal del MEF (www.mef.gov.py)

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Acreditaciones vía BNF

En agosto se recordó también a las víctimas de la dictadura en la Plaza de los Desaparecidos.
En agosto se recordó también a las víctimas de la dictadura en la Plaza de los Desaparecidos.

En cuanto a a las acreditaciones, desde la cartera estatal informaron que se efectuarán exclusivamente a través de la red bancaria del Banco Nacional de Fomento (BNF). En ese sentido, el MEF insta a los beneficiarios incluidos en la nómina aprobada que presenten, a la brevedad, ante la Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado (CODE), dependiente de la Gerencia General del MEF, una copia autenticada de su cédula de identidad civil vigente.

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También advierten para los beneficiarios con documento de identidad extranjero, que deberán adjuntar además la correspondiente apostilla. Indicaron que esta documentación es indispensable para completar los procesos internos necesarios para la habilitación de la cuenta bancaria en el BNF, donde se acreditará la indemnización otorgada por la Defensoría del Pueblo.

La resolución se encuentra disponible en el sitio web del Ministerio de Economía y Finanzas. Para consultas o más información, los beneficiarios pueden comunicarse enviando un correo: code_indemnizaciones@mef.gov.py 