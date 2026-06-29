Compuertas del vertedero de Itaipú seguirán abiertas: hasta cuándo y por qué

La operación para el vertido de agua de la Central Hidroeléctrica Itaipú (CHI) se inició de manera programada a las 07:30 del domingo 28 de junio debido a la elevación del nivel del embalse hasta la cota 220,30 metros (msnm), valor cercano al máximo operativo de 220,40 msnm, según informó la binacional.

El aumento del nivel del agua en el embalse del complejo hidroeléctrica es una consecuencia de las lluvias registradas en el área de las centrales ubicadas aguas arriba de la represa de Itaipú.

Al respecto, el gerente de Operación del Sistema de la CHI, Ing. Rodrigo García Ramírez, explicó que las compuertas del vertedero fueron abiertas el domingo, coincidiendo con el fin de semana, día en que hay menos carga de energía de ambos sistemas, tanto del paraguayo como del brasileño.

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“El vertedero se abrió porque estamos llegando al valor máximo y para controlar eso e ir compensando gradualmente, en función también a la cantidad de agua que está llegando durante esta semana”, acotó.

Según las previsiones, debido al periodo de lluvias y en consonancia con el Fenómeno del Niño, se tendrían afluencias elevadas durante la semana, por lo que desde la Dirección Técnica deben implementar procedimientos operacionales y abrir el vertedero para ir compensando y descargando esa agua superior a la que está pasando por la casa de máquinas para generar energía.

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“Existe una carga inferior dado que estamos en el invierno y el fin de semana tuvimos menor carga. También tenemos algunas restricciones, principalmente en el sistema brasileño, eso hace que se reduzca nuestra generación y al reducir nuestra generación, naturalmente, el embalse va aumentando", explicó el Ing. García.

Agregó que, siempre y cuando la cantidad de agua que llega es superior a la cantidad que está pasando por las máquinas, se debe abrir el vertedero.

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Prevén apertura hasta el fin de semana

La previsión es que el vertedero se mantenga abierto inicialmente durante toda esta semana, de modo a mantener el nivel del embalse en un valor cercano al máximo normal operacional e ir acompañando a lo largo de los días conforme a las afluencias que tenga el embalse, puntualizó.

Recordó que el nivel máximo operacional del embalse de Itaipú es de 220 metros con 40 centímetros y puede llegar como máximo a 220,50 msnm; pero, normalmente, se deja un colchón de seguridad de 10 centímetros que serían los 220,40 msnm, para ir modulando este valor en la sala de control, en tiempo real.

“Estamos hablando de un embalse de más de 1.350 kilómetros cuadrados, 170 kilómetros de longitud, con 29 mil millones de metros cúbicos de agua; entonces, es una cantidad muy elevada y tenemos un margen muy pequeño de ajuste o de modulación que son estos 10 centímetros; por lo que normalmente operamos en el 220,40 msnm con la apertura del vertedero, dependiendo de la condición”, explicó el jefe de Operación del Sistema de la Margen Derecha.

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Atracción turística

Con la apertura del vertedero, los turistas que visitan Itaipú tienen la posibilidad de disfrutar un atractivo extra en la usina y apreciar de cerca el vertido del agua.

La parada en el Mirador de la Margen Derecha (desde donde se contempla el vertedero en todo su esplendor) está prevista en el itinerario del recorrido por la central hidroeléctrica, propuesta que forma parte del Complejo Turístico Itaipú (CTI).

Cabe recordar que el último vertimiento para el control del nivel del embalse se produjo en noviembre del 2025.