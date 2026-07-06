Hay US$ 5.624,9 millones en ejecución, pero se usó solo el 49,28% de los fondos

La estructura de la cartera evidencia una fuerte concentración en dos fuentes principales: el BID y CAF. El BID concentra US$ 1.988,0 millones en financiamiento externo con desembolsos por US$ 1.016,6 millones, equivalentes al 51,13%, y un saldo pendiente de US$ 971,4 millones. Por su parte, CAF registra US$ 1.725,6 millones, desembolsos por US$ 1.019,3 millones, equivalentes al 59,07%, y un saldo por desembolsar de US$ 706,3 millones. Entre ambas instituciones reúnen alrededor de US$ 3.713,6 millones, es decir, la mayor parte de los préstamos multilaterales en ejecución.

El tercer bloque de relevancia corresponde a FONPLATA con US$ 619,2 millones financiados, desembolsos por US$ 200,3 millones y una ejecución de apenas 32,35%. Este organismo presenta un saldo pendiente de US$ 418,9 millones, lo que sugiere que una parte importante de sus proyectos aún se encuentra en etapa de ejecución relativamente baja. Le siguen el BIRF (US$ 535,3 millones) y un avance de 49,28%; el BEI (US$ 94,0 millones) y ejecución de 64,64%; y OFID (US$ 60,4 millones), pero con apenas 7,26% desembolsado.

Desde el punto de vista institucional, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) concentra el mayor volumen de financiamiento: US$ 2.962,4 millones, distribuidos en más de 20 proyectos, con desembolsos por US$ 1.466,3 millones y saldo pendiente de US$ 1.496,1 millones. Esto representa el 59% del total financiado por organismos multilaterales y confirma el peso de la infraestructura vial, saneamiento y obras públicas dentro de la deuda externa en ejecución.

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) aparece en segundo lugar, con US$ 1.174,4 millones, desembolsos por US$ 693,2 millones y saldo de US$ 481,2 millones, enfocados principalmente en transmisión, distribución eléctrica y eficiencia energética.

Los proyectos con mayores saldos pendientes muestran dónde se ubican los principales cuellos de ejecución. El proyecto de mejoramiento del tramo Cruce Centinela–Mariscal Estigarribia–Pozo Hondo, del MOPC y financiado por FONPLATA, mantiene US$ 230,6 millones por desembolsar. Le sigue la Expansión del Sistema de Transmisión en Alta Tensión II de la ANDE, financiada por el BID con US$ 225,0 millones pendientes y una ejecución de 13,46%. También se destacan el proyecto vial entre Pedro Juan Caballero–Capitán Bado–Itanará–Ypejhú con saldo de US$ 168,6 millones, y la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento para la cuenca de Mariano Roque Alonso con US$ 157,9 millones pendientes y ejecución de solo 1,32%.

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En contraste, algunos programas muestran avances elevados. El mejoramiento del sistema de transmisión y distribución de electricidad, financiado por CAF, registra una ejecución de 99,18%; el acceso a financiamiento para inversiones del sector agropecuario, a cargo de AFD, alcanza 98,83%; y la habilitación de la Ruta Nacional Nº 9 y accesos, del MOPC, llega a 97,84%. Estos casos muestran que existen proyectos próximos a completar el uso de sus recursos, aunque conviven con otros de baja ejecución.

Finalmente, al incorporar también los préstamos de instituciones financieras de gobiernos extranjeros, el total de préstamos externos en ejecución asciende a US$ 5.624.862.957, con desembolsos por US$ 2.771.775.785, equivalentes al 49,28%, y un saldo pendiente de US$ 2.853,1 millones. El dato central es claro: Paraguay cuenta con una cartera significativa de financiamiento externo ya aprobado, pero casi la mitad aún no se transformó en desembolsos efectivos. El reto económico no pasa solo por acceder a crédito, sino por convertir esos recursos en obras, servicios e inversión pública ejecutada con oportunidad y eficiencia.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.