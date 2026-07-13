Los créditos irrecuperables alcanzan 3,16% en BNF y 2,74% en Ueno Bank

La Categoría 1 reúne a deudores con adecuada solvencia, capacidad de generar excedentes, cumplimiento regular de sus obligaciones e información patrimonial actualizada. Se trata de créditos que el regulador considera plenamente recuperables y que sostienen la base sólida del sistema. Bajo este criterio, entre las entidades con una proporción superior al 90% en Categoría 1 aparecen Atlas (93,36%); Continental (92,51%); Itaú (92,24%); Banco Nacional de Fomento (91,47%); Bancop (91,02%); y GNB (90,65%). Los porcentajes reflejan que la mayor parte de sus préstamos está respaldada por clientes con capacidad regular de pago. No obstante, las categorías más deterioradas revelan matices que no se observan en el indicador principal.

El BNF constituye el caso más visible. Aunque el 91,47% de su cartera corresponde a la Categoría 1, registra un 3,16% en la Categoría 6, la proporción más alta entre las entidades consideradas. En este nivel se agrupan los préstamos catalogados como irrecuperables, asociados a clientes con actividad severamente deteriorada, atrasos prolongados, procesos judiciales sin perspectivas de cobro o dificultades para su localización.

Ueno también presenta una exposición relevante con 2,74% en Categoría 6. Le siguen Basa (1,84%); GNB (1,29%); Interfisa (1,26%); Atlas (1,03%); Bancop y Sudameris, ambos con 0,94%; e Itaú (0,79%). Continental registra 0,59%, Zeta 0,40%, Familiar 0,20% y Solar 0,08%.

Otros bancos poseen una menor concentración en Categoría 1, pero distribuyen una parte importante de su cartera en los tramos 1a y 1b. Zeta registra el menor porcentaje en Categoría 1 con 79,03%, aunque cuenta con 11,37% en 1a y 5,51% en 1b. Su exposición a la Categoría 6 alcanza solo 0,40%. Sudameris concentra 85,92% en Categoría 1; 6,98% en 1a y 4,49% en 1b con 0,94%.

Solar presenta 86,05% en Categoría 1, pero concentra 2,13% en Categoría 2 y 2,57% en Categoría 3, los porcentajes más altos de la muestra en esos segmentos. Aun así, su Categoría 6 representa 0,08%. Familiar registra 86,41% en Categoría 1; 7,31% en 1a y 2,06% en 1b, con 0,20% en la última categoría.

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Los datos del Banco Central del Paraguay muestran que la calidad crediticia conserva una base sólida, pero también revelan focos puntuales de riesgo. La lectura no debe limitarse al porcentaje de Categoría 1: una entidad puede exhibir una alta proporción de créditos plenamente recuperables y, al mismo tiempo, mantener una franja significativa en Categoría 6. La evolución de las categorías intermedias y de los préstamos irrecuperables será clave para evaluar la capacidad de los bancos de contener la morosidad, proteger su rentabilidad y preservar la calidad de sus activos.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.