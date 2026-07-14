Ayolas: reclaman pago de 15 meses de salarios atrasados y la firma de un convenio con la EBY

Los funcionarios del Hogar de Ancianos “Divina Misericordia” exigen la firma de un convenio entre la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y alguna institución que garantice el desembolso de recursos destinados al pago de los sueldos de las 16 personas encargadas del cuidado de los adultos mayores que residen en el lugar.

Nancy Cañiza, funcionaria del hogar, señaló que desde este martes reanudaron la manifestación pacífica con el objetivo de exigir el pago de los haberes adeudados. Indicó que solicitaron información a la administración del Hogar de Ancianos, actualmente a cargo del concejal municipal Víctor Espíndola (ANR-HC), así como a representantes de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y del Gobierno departamental.

Sin embargo, afirmó que no obtuvieron ningún tipo de respuesta, situación que motivó la decisión de retomar la medida de fuerza.

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La EBY realizaba aportes económicos para el funcionamiento del Hogar de Ancianos y para cubrir el pago de los salarios de las funcionarias. Según informaciones brindadas en su momento por Yacyretá, las transferencias fueron suspendidas debido a la crisis económica heredada de la administración anterior.

Posteriormente, se anunció la intención de suscribir un convenio con la Gobernación de Misiones para agilizar las gestiones relacionadas con las transferencias de recursos.

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Situación delicada

En otro momento, Cañiza manifestó que la situación que atraviesan ya no da para más. Explicó que los créditos en las casas comerciales, que les permitían acceder a víveres para alimentar a sus familias, fueron suspendidos.

“Necesitamos nuestra plata; esta situación es insostenible. Queremos que las autoridades nos den una solución. Incluso pedimos la presencia del Ministerio de Trabajo para que intervenga y se encuentre una salida a nuestros reclamos”.

Firma de convenio

Por su parte, Víctor Espíndola señaló que el próximo jueves se desarrollará una reunión del comité de Yacyretá, ocasión en la que se prevé que el director argentino de la EBY, Diego Luis Adúriz, firme el convenio entre la Entidad Binacional Yacyretá y la Municipalidad de Ayolas.

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El acuerdo permitirá garantizar recursos para todo el 2026. La transferencia se realizará en dos etapas: la primera, correspondiente a los primeros seis meses, se ejecutará una vez concretada la firma del convenio. Posteriormente, tras la presentación de las rendiciones de cuentas, se realizará el segundo desembolso. El Hogar necesita G. 22.050.000 mensuales para cubrir el pago de salarios de sus funcionarios.

Para cubrir la deuda correspondiente al 2025, equivalente a aproximadamente ocho meses de salarios, se recurrirá a una colecta solidaria. Para ello, desde hace aproximadamente 15 días se viene trabajando con padrinos y personas que formaron parte de la fundación del Hogar.

La actividad se llevará a cabo los días 31 de julio y 1 de agosto de 2026. Además, existe un pedido de aporte presentado a la Gobernación de Misiones y se aguarda una respuesta para cubrir la deuda del año pasado.