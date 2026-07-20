ANDE proyecta la restauración de su emblemático Museo de la Electricidad

El presidente de la ANDE, Félix Sosa, encabezó una comitiva de técnicos y especialistas para evaluar la restauración y puesta en valor del Museo de la Electricidad, ubicado en la antigua usina de generación eléctrica de Asunción. Buscan convertir el sitio en un polo interactivo y turístico.

El edificio, considerado un testimonio de la arqueología industrial y de la modernización del Paraguay, recibió una verificación visual detallada. La comitiva busca establecer el diagnóstico preliminar para el diseño arquitectónico y museográfico del espacio.

La comitiva civil estuvo integrada por los arquitectos Enio Varela y Salim Girala, junto al museólogo Luis Lataza, conocidos por sus trabajos en el Museo de la Economía y el Museo de Arte Sacro. Los profesionales analizaron la infraestructura del histórico recinto.

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Acompañaron además altos funcionarios de la estatal, como el jefe de Gabinete, Luis Torres, y la jefa de la Oficina de Patrimonio Cultural, Noelia Zárate. El recorrido técnico fue guiado por el Ing. Mario Gardoqui, de la Gerencia Técnica.

El plan de modernización

El proyecto pretende consolidar el lugar como un espacio abierto que fusione la historia con la divulgación científica. La intención de las autoridades es que el predio funcione como un centro interactivo para estudiantes y la ciudadanía en general.

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La propuesta contempla fortalecer el relato histórico incorporando experiencias didácticas sobre fenómenos físicos. Se prevé instalar módulos sobre el comportamiento de la electricidad y la inducción electromagnética mediante experimentos en vivo.

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Con esto, la ANDE busca revalorizar el sitio estratégico y transformarlo en un punto de referencia para el turismo cultural, señalaron durante la verificación del lugar. El plan preliminar se encuentra en fase de diseño de obras civiles antes del llamado a licitación.