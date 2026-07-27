DNIT registra 1.315.787 contribuyentes, pero casi 1 de cada 3 con suspensión temporal

Las personas físicas continúan concentrando la mayor parte del registro. Al cierre de junio sumaron 1.164.972 contribuyentes, el 88,5% del total, frente a 150.815 personas jurídicas, que representaron el 11,5%. En comparación con 2025, el padrón de personas físicas aumentó en 38.268 registros, un 3,4%, mientras que el de personas jurídicas creció en 7.458, un 5,2%. Aunque su peso es menor, las personas jurídicas mostraron un crecimiento relativo más acelerado.

La categoría activa constituye el principal componente del RUC. Las personas físicas activas llegaron a 783.626, con una incorporación neta de 20.777 respecto de 2025. En el caso de las personas jurídicas, los contribuyentes activos pasaron de 89.365 a 93.507, una diferencia de 4.142. En conjunto, la DNIT registró 877.133 contribuyentes activos, cifra equivalente aproximadamente al 66,7% del padrón total. El aumento fue de 24.919 registros, o 2,9%, y explicó el 54,5% de la expansión total observada durante el semestre.

El segundo grupo más numeroso corresponde a los contribuyentes con suspensión temporal. Esta condición alcanzó a 358.529 personas físicas y 49.142 personas jurídicas, con un total de 407.671 registros. La cifra representó el 31,0% del padrón y superó en 20.229 registros el nivel de 2025, un incremento de 5,2%. En consecuencia, el 44,2% del crecimiento total registrado entre diciembre de 2025 y junio de 2026 provino de esta categoría, un dato relevante para dimensionar cuánto del avance corresponde a contribuyentes que permanecen activos.

Los contribuyentes bloqueados constituyeron el segmento más reducido. La Administración Tributaria reportó 22.817 personas físicas y 8.166 personas jurídicas en esta situación, lo que conformó un total de 30.983 registros, equivalente al 2,4% del padrón. Frente a 2025, esta categoría aumentó en 578 contribuyentes, o 1,9%.

La evolución de largo plazo muestra una ampliación significativa, aunque con fuertes variaciones entre años. El total pasó de 557.944 contribuyentes en 2010 a 1.315.787 en junio de 2026, una diferencia de 757.843 registros y un crecimiento acumulado de 135,8%. El mayor salto ocurrió entre 2019 y 2020, cuando el padrón aumentó de 824.179 a 1.314.705, un 59,5%, impulsado, principalmente, por el incremento de las personas físicas con suspensión temporal, que pasaron de 128.053 a 530.347.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El máximo de la serie se registró en 2022, con 1.408.447 contribuyentes. En 2023, el total descendió a 1.108.479, una reducción de 299.968 registros o 21,3%, vinculada numéricamente a la fuerte disminución de las suspensiones temporales de personas físicas. Desde entonces, el padrón retomó una trayectoria ascendente: 1.184.882 en 2024, 1.270.061 en 2025 y 1.315.787 en junio de 2026. Aun así, el nivel actual permanece en 92.660 registros por debajo del máximo de 2022.

La composición del padrón resulta tan importante como su tamaño. El crecimiento de los contribuyentes activos, especialmente entre las personas jurídicas, constituye la señal más favorable de los datos. No obstante, casi uno de cada tres registros permanece bajo suspensión temporal. La calidad de la base tributaria dependerá, por tanto, de la proporción que mantenga actividad efectiva, presente declaraciones y cumpla sus obligaciones, aspectos que no pueden determinarse únicamente con esta información.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones