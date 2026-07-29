Ñeembucú: coordinan acciones preventivas ante posible impacto del fenómeno El Niño

La reunión se realizó en la sede de la Gobernación de Ñeembucú y contó con la participación del gobernador Víctor Hugo Fornerón (ANR), el presidente de la Junta Departamental, David Cardozo (ANR), el concejal Jaime Recalde (ANR), Eleuteria López (ANR) y la delegada de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Leticia Velazco.

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Además, estuvieron presentes los intendentes de los 16 distritos del departamento y el jefe del Distrito Nº 12 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el ingeniero Pedro Cantero.

Durante el encuentro, el ministro Arsenio Zárate informó que, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos, el fenómeno El Niño podría ingresar al país a partir del 30 de agosto, coincidiendo con las tradicionales tormentas de Santa Rosa, y extenderse por un período aproximado de siete meses.

Ante este escenario, instó a los intendentes a priorizar la limpieza de cauces hídricos, canales y desagües para reducir el riesgo de inundaciones, teniendo en cuenta que Ñeembucú es un departamento caracterizado por sus extensos esteros y zonas bajas, altamente vulnerables a las lluvias intensas.

El secretario de Estado señaló, además, que la SEN ya trabaja en la adquisición de alimentos y otros insumos para brindar asistencia inmediata a las familias que pudieran resultar afectadas por el fenómeno climático.

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Zárate indicó que, por instrucciones del presidente de la República, Santiago Peña, Ñeembucú y Misiones figuran entre los departamentos prioritarios dentro del plan de contingencia nacional, debido a la alta vulnerabilidad de ambas regiones.

Asimismo, hizo un llamado a todas las instituciones públicas para trabajar de manera coordinada y fortalecer la capacidad de respuesta.

“Si todas las instituciones colaboran entre sí, el trabajo será mucho más efectivo y satisfactorio”, expresó.

Finalmente, recordó que, aunque en 2023 aún no se registraba oficialmente el fenómeno El Niño, Ñeembucú sufrió una de las peores inundaciones de los últimos años, mientras que el departamento de Boquerón enfrentaba una severa sequía.

“En aquella ocasión, la Secretaría de Emergencia Nacional asistió a ambas regiones: en el Chaco distribuimos agua potable, mientras que en Ñeembucú entregamos víveres, chapas y otros insumos a las familias damnificadas por las inundaciones”, recordó.