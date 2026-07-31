Comerciantes anuncian una nueva edición del Black Friday Frontera en Pedro Juan Caballero

Comerciantes de la frontera entre Paraguay y Brasil anunciaron este viernes la realización de la decimotercera edición del Black Friday Frontera, evento organizado por la Cámara de Industria, Comercio, Turismo y Servicios (CICTS) de Pedro Juan Caballero y la Asociación Comercial y Empresarial de Ponta Porã.

Los representantes de gremios de ambos lados de la frontera indicaron que será la mejor edición de Black Friday de la historia, con rebajas que irán del 10% al 50% en una gran variedad de productos, entre los que se destacan los electrónicos, artículos de informática, perfumes, cosméticos, bebidas y juguetes.

El evento de descuentos se llevará a cabo desde el 18 hasta el 20 de septiembre y contará con la adhesión de más de 100 comercios de la capital departamental de Amambay y más de 40 de la ciudad brasileña de Ponta Porã, informaron los organizadores.

Esperan a 35.000 turistas

El presidente de la Cámara de Comercio de Pedro Juan Caballero, Pedro Ivo De Mauro, manifestó que se estima la presencia de unas 35.000 personas, en su mayoría turistas brasileños, durante los 3 días del Black Friday Frontera, con la finalidad de hacer sus compras en la frontera.

Por su parte, Lilian Ríos, presidenta del Consejo de Turismo de Ponta Porã, señaló que, además de hacer sus compras, los visitantes podrán disfrutar de una feria artístico-cultural que se realizará en coincidencia con el evento comercial.

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Agregó que se prevé un lleno total en los hoteles de ambos lados de la frontera durante esos días y valoró como positiva la unión de los comerciantes de dos países distintos para llevar adelante emprendimientos conjuntos como el que se realizará en la segunda quincena de septiembre.