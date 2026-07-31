Realizan colecta para sostener el Hogar de Ancianos ante atraso salarial de 16 meses

La colecta busca reunir G. 100 millones para cubrir la deuda salarial de 8 meses correspondiente al 2025, mientras los responsables del establecimiento piden agilizar la firma de un convenio con la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) que permita garantizar la continuidad de la atención a los adultos mayores.

El administrador del hogar, el concejal municipal Víctor Espíndola (ANR – HC), explicó que la iniciativa cuenta con el respaldo de estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional de Pilar (UNP), filial Ayolas, jóvenes voluntarios, funcionarios de la Entidad Binacional Yacyretá, trabajadoras de la institución y programas radiales.

El edil señaló que el monto que se pretende recaudar permitirá cubrir aproximadamente ocho meses de los salarios adeudados a las 16 funcionarias encargadas del cuidado permanente de los 17 adultos mayores que residen en el hogar.

La actividad se desarrolla en el Paseo de las Luces, ubicado en el acceso al barrio San Antonio, y se extenderá hasta aproximadamente las 22:00 de este sábado. Paralelamente, voluntarios recorren distintos sectores de la ciudad identificados con remeras de la Albirroja y alcancías de tapa azul para recibir los aportes de la ciudadanía.

Delicada situación del Hogar

Espíndola explicó que el Hogar de Ancianos Divina Misericordia enfrenta una delicada situación económica debido a la acumulación de 16 meses de salarios impagos, además de mantener deudas con casas comerciales proveedoras de insumos y víveres indispensables para la atención de los residentes.

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Indicó que la institución dependía de los aportes de la EBY, los cuales dejaron de recibirse como consecuencia de la crisis financiera que afectó durante varios meses a la binacional y de la falta de documentación respaldatoria necesaria para concretar las transferencias de recursos.

En ese contexto, informó que se encuentra en proceso la firma de un convenio entre la EBY y la Municipalidad de Ayolas, mediante el cual la administración municipal asumiría el pago de los salarios de las trabajadoras.

El administrador expresó su confianza en que el acuerdo pueda concretarse en breve. “Creo que con un poco más de voluntad el convenio se podría firmar en poco tiempo. Hace falta algunos ajustes para que se concrete la firma”, manifestó.

La rubrica del acuerdo permitirá acceder a los recursos para pago de 8 meses de sueldos del 2026.