ANDE instala el primer equipo sumergible en Asunción con la intención de evitar apagones por lluvias

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) puso en servicio un nuevo puesto de operación sumergible de cuatro vías, modelo Vista de la firma S&C Electric Company, ubicado en el Puesto de Distribución San Quirico de la capital.

La incorporación de este equipo de última generación representa el primer paso de un plan de modernización de la red subterránea del microcentro asunceno, el cual contempla la instalación gradual de 50 puestos sumergibles, de acuerdo con las publicaciones de la ANDE.

Según informaron los técnicos, el montaje estuvo a cargo del personal de la ANDE y que se lo financió con fondos propios de la empresa estatal.

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Tecnología frente al colapso por lluvias

El punto neurálgico del equipamiento radica en su diseño concebido para operar de manera segura e ininterrumpida, incluso bajo condiciones severas de agua o inundación dentro de las cámaras subterráneas.

“Su puesta en servicio permite una operación más flexible, segura y eficiente de la red, al posibilitar maniobras rápidas de transferencia de carga y reconfiguración del sistema ante eventuales contingencias”, explicaron fuentes de la empresa pública.

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Con esta incorporación, la institución busca fortalecer la resiliencia del sistema frente a eventos climáticos adversos, que históricamente causan estragos y colapsos en el suministro eléctrico en el microcentro de Asunción.

Desde la empresa eléctrica destacan que esta tecnología contribuirá directamente a “reducir los tiempos de interrupción y a mejorar la continuidad del servicio a los usuarios” que residen o trabajan en el microcentro de Asunción.

No obstante, la ciudadanía y los sectores comerciales, sobre todo, mantendrán la lupa sobre la ejecución e,fectiva de los 49 puestos restantes, esperando que las inversiones con recursos públicos se traduzcan en una solución definitiva a los históricos cortes de energía en la capital que producen con con casi cada lluvia.

Cabe recordar que en junio del año pasado, la ANDE identificó 15 puestos críticos de distribución, que constantemente están recibiendo agua, había contado el entonces presidente de la institución, Ing. Félix Sosa. “Tomamos la decisión de empezar un proceso licitatorio para comprar 20 puestos de distribución con transformadores sumergibles”, anunció mientras se desaguaban un puesto de distribución en la calle Alberdi entre General Díaz y Haedo.

El proceso, que entonces se encontraba en fase de planificación, previó que en un plazo de seis meses se concretase la adjudicación, tras la elaboración de los proyectos ejecutivos correspondientes.