Catedral y Farmacenter anuncian su fusión

Mediante un comunicado, la Cadena Farmacenter S.A. y Farmacias Catedral S.A dieron a conocer que las asambleas generales extraordinarias de accionistas de ambas sociedades aprobaron por unanimidad la fusión entre las compañías.

La medida fue en los términos previstos en el acuerdo definitivo de fusión suscrito por las partes.

“Esta integración representa un paso estratégico para ambas organizaciones y permitirá combinar las fortalezas, la experiencia y las capacidades de ambas cadenas de farmacias, con el propósito de generar sinergias que se traduzcan en una mejor experiencia para sus clientes, una oferta más amplia de productos y servicios, mayor cobertura y un compromiso aún más sólido con la salud y el bienestar de la comunidad”, mencionan.

Además, en el documento aseguran que la operación “ha sido oportunamente notificada” a la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) y su consumación está sujeta a la autorización de dicho ente regulador.

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