Economía
04 de agosto de 2026 a la - 19:54

Catedral y Farmacenter anuncian su fusión

Imagen ilustrativa: pastillas, suplementos y medicamentos.
Imagen ilustrativa: pastillas, suplementos y medicamentos.

Las farmacias Farmacenter y Catedral anunciaron este martes que se aprobó la fusión de ambas cadenas. “Esta integración representa un paso estratégico para ambas organizaciones”, detallan.

Por ABC Color

Mediante un comunicado, la Cadena Farmacenter S.A. y Farmacias Catedral S.A dieron a conocer que las asambleas generales extraordinarias de accionistas de ambas sociedades aprobaron por unanimidad la fusión entre las compañías.

La medida fue en los términos previstos en el acuerdo definitivo de fusión suscrito por las partes.

“Esta integración representa un paso estratégico para ambas organizaciones y permitirá combinar las fortalezas, la experiencia y las capacidades de ambas cadenas de farmacias, con el propósito de generar sinergias que se traduzcan en una mejor experiencia para sus clientes, una oferta más amplia de productos y servicios, mayor cobertura y un compromiso aún más sólido con la salud y el bienestar de la comunidad”, mencionan.

Comunicado impreso sobre la fusión de empresas farmacéuticas, con texto claro y sin personas visibles.
Fusión de Catedral y Farmacenter.

Además, en el documento aseguran que la operación “ha sido oportunamente notificada” a la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) y su consumación está sujeta a la autorización de dicho ente regulador.

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