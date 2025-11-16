“Crecemos con propósito, evolucionamos con compromiso”

Para Julián Ramírez, gerente general de Farmacias Catedral, celebrar 120 años de historia es mucho más que conmemorar una fecha: es reafirmar un camino construido con visión, servicio y cercanía con la gente. Bajo ese espíritu, la empresa llega a este aniversario consolidada como una de las cadenas líderes del país, con más de 200 sucursales distribuidas en todo el territorio nacional y un compromiso permanente con la salud y el bienestar de las familias paraguayas.

Ramírez destaca que el crecimiento sostenido de la compañía es el resultado de una estrategia orientada a la innovación y a la incorporación de tecnología en todos los procesos. “La modernización nos permitió mejorar la experiencia de compra, facilitar el acceso a nuestros productos y fortalecer los canales digitales. Buscamos que cada cliente viva un servicio ágil, seguro y personalizado”, enfatiza.

Sin embargo, subraya que la infraestructura y la tecnología no serían suficientes sin el motor principal de la organización: las personas. “Nuestro mayor valor es el equipo humano. Contamos con colaboradores comprometidos, profesionales y apasionados, que transforman cada logro en un esfuerzo compartido y cada desafío en una oportunidad de seguir creciendo”, afirma.

A lo largo de estas doce décadas, la misión se mantiene intacta. “Desde 1905 trabajamos para cuidar la salud y el bienestar de cada familia paraguaya. Lo hacemos con responsabilidad, cercanía y excelencia. Y ese propósito es el que nos impulsa a mirar hacia adelante con optimismo, convencidos de que aún tenemos mucho por construir”, concluye Ramírez.

Alianzas que transforman

En un mercado altamente competitivo, la generación de valor agregado se ha convertido en un factor clave para diferenciarse. Así lo destaca Eduardo Dentice, gerente comercial de Farmacias Catedral, quien explica que la compañía impulsa de manera constante alianzas estratégicas con cooperativas, bancos y marcas líderes del país. Estas colaboraciones permiten ofrecer promociones, beneficios y descuentos reales que enriquecen la experiencia de compra y fortalecen la relación con miles de clientes a nivel nacional.

Dentice señala que el propósito es que cada persona que llegue a las sucursales encuentre más que productos: encuentre ventajas exclusivas que premien su fidelidad y confianza. Pero el compromiso de la empresa va más allá del ámbito comercial. A través de una alianza con la Fundación San Peregrino, Farmacias Catedral destina un porcentaje de sus ventas para asistir a niños con cáncer y leucemia del Hospital Acosta Ñu. Para Dentice, esta misión responde a un valor esencial: generar esperanza.