MEF apunta al 2028 para volver al déficit fiscal 1,5%

Hoy, el ministro de Economía, Óscar Lovera, habló sobre una modificación en la hoja de ruta que posterga para el 2028 la meta del 1,5% de déficit fiscal. Según el funcionario, esto se da ante atrasos acumulados que no figuraban en las estadísticas oficiales.

Asimismo, aseguró que el objetivo es establecer un retorno más “suavizado” y gradual frente a la realidad financiera actual, esto “si excluimos la gestión de los atrasos”.

Además, Lovera explicó que se identificaron 1.270 millones de dólares en compromisos que no estaban contabilizados en el cierre oficial y estas obligaciones corresponden principalmente al área de Salud Pública y Obras Públicas.

Como parte de su idea, el ministro recordó que en septiembre de 2023 ya se había gestionado una deuda de aproximadamente USD 600 millones, pero no se logró una cancelación ante procesos como los que tiene el Ministerio de Salud por la provisión de medicamentos o insumos que tardan entre 120 y 180 días en constituirse formalmente como una deuda en el sistema.

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Cierre del 2026

En lo que refiere al cierre de 2026, la previsión del déficit fiscal se sitúa ahora en un 3,2% del PIB, aunque sin la gestión de los atrasos, el resultado financiero estaría en torno al 2%.

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Ese segundo porcentaje se daría ante factores como la “desaceleración de ingresos” y no se llegará a esa “proyección inicial que teníamos para los ingresos tributarios y las binacionales” porque también afecta la devaluación del dólar con respecto al guaraní.

Además, citó que el escenario para 2027 contempla un déficit del 3,9% si se incluye el pago de los saldos pendientes, pero excluyendo dicha gestión de atrasos, el déficit proyectado para ese año sería de aproximadamente 1,9%.

Por otra parte, para saldar los compromisos aún pendientes, Lovera mencionó “tres etapas”: cuantificar las deudas, gestionar y para el próximo año solicitar una autorización al Congreso para “hacer frente a los saldos remanentes” de los atrasos, mientras que para evitar futuros atrasos, el Ministerio prevé implementar una nueva herramienta de gestión basada en la ejecución efectiva del contrato y el concepto de lo devengado, según lo detallado por el ministro del MEF.

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