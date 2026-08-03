Deuda de US$ 280 millones no estaba en registros del MEF, dice César Barreto

Hoy se realizó una reunión entre varios exministros de Hacienda, el actual ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, y el presidente de la República, Santiago Peña. Entre los exintegrantes del Poder Ejecutivo participaron Germán Rojas, Benigno López, Manuel Ferreira, Miguel Gómez, César Barreto, Óscar Llamosas y Marco Elizeche, además del asesor económico de la Presidencia, Juan José Galeano.

La misma fue convocada por el propio Santiago Peña para analizar aspectos relacionados con las cuentas públicas, la evolución del déficit fiscal y el impacto de las deudas millonarias que mantiene el Estado con proveedoras y en el marco de que el país alcanzó dos calificaciones internacionales de grado de inversión en los últimos años.

El exministro de Hacienda, César Barreto, contó que durante la reunión, Óscar Lovera abordó el hallazgo de una deuda de US$ 280 millones que antes el propio gobierno desconocía, debido a un doble manejo de las cuentas de los proveedores que había entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Salud Pública.

“Para mí en particular fue una sorpresa muy grande, yo no esperaba ver que había compras del Estado que no se estaban registrando y que no estábamos viendo nosotros en los informes de las finanzas públicas que se publican tanto mensual, como anualmente”, refirió.

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Deuda de US$ 280 millones con proveedores de Salud

Explicó que había una desconexión entre los sistemas de finanzas del Ministerio de Salud y del Ministerio de Economía. Es más, eran distintos sistemas de administración de proveedores que básicamente es de medicamentos, pero también había otros servicios de insumos que se administra en el mismo sistema de salud, por fuera del sistema de administración financiera.

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“Entiendo que se fueron acumulando. Como no había disponibilidad presupuestaria, se fueron acumulando facturas que ellos recibían los bienes, los medicamentos y recibían las facturas, pero esas facturas no se registraban en el sistema de administración financiera, entonces como que desde el punto de vista de la administración de las finanzas públicas del Estado, no aparecían esos compromisos”, precisó.

Indicó que el origen del fondo es de cuando se habilitaron nuevos hospitales, lo que generó que la demanda del número de prestaciones de salud pasara de entre US$ 22 a 23 millones por año, a US$ 44 millones más o menos, todos realizados el año pasado.

Agregó que al haber más servicios de salud, hay más hospitales y muchos más pacientes, lo que requirió muchísimos más insumos, más medicamentos cuando el presupuesto no estaba preparado para enfrentarlo.

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“Yo entiendo todo eso pero obviamente que deberíamos de haber reconocido la realidad en su momento. Está bien, lo reconoció ahora yo espero que que esta no registración no vuelva a ocurrir y que se corrija efectivamente esta situación”, refirió.

Parte de los US$ 1.300 millones

César Barreto contó que la deuda forma parte de los US$ 1.300 millones que reclaman varios proveedores del Estado. Agregó que una parte de la misma también ya vienen de la administración anterior, que tras el “saneamiento” que realizó el actual gobierno en el 2023, cuando asumió, dijeron de que estos US$ 280 millones no se le informó en ese momento, entonces ese monto apareció ya después de que se hiciera la regularización.

“Es un problema que viene básicamente arrastrado de la pandemia para acá y que obviamente viene creciendo, y hacen falta recursos, muchos más recursos para los servicios de salud. O sea, los presupuestos no están alcanzando para prestar los servicios que se están prestando”, aseguró.

Contó que se implementaría un nuevo sistema de administración de bienes y servicios por parte del MEF que va a evitar este doble manejo que había que no alcanzaría solamente al MSP, sino a todas las entidades del sector público mediante un único sistema de administración de la recepción de productos y servicios que el Estado compra.

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“Cada vez que se recibe un producto con la factura correspondiente, sí o sí ya va a aparecer registrado en el sistema de administración financiera del Estado, eso me parece que es un paso estructural muy positivo y que debería de evitar que esto ocurra de vuelta. Puede faltar plata obviamente para pagar, pero por lo menos vamos a saber qué plata es la que estaba, qué compromiso se está asumiendo y cuánta plata es la que está faltando”, detalló.

Muy difícil volver al 1,5% de déficit fiscal

Para saldar estos compromisos, dijo que una mitad se realizará con el factoraje, es decir, con la cesión de los derechos de cobro, los cuales rondarían los US$ 500 millones, lo que será adjudicado en los próximos meses.

La diferencia se cerraría en el presupuesto del año 2027 y si bien no se explicitó en la reunión, Barreto entendió que se incorporaría la deuda con la emisión de US$ 500 millones en bonos el año que viene.

“Obviamente el déficit fiscal va a tener que reflejar esto que no se registró, entonces el déficit de este año va a estar, no recuerdo muy bien el número, pero cerca del 4% y el año que viene también cerca del 4% y en teoría en el 2028 debería de llegar de vuelta al 1,5%, lo cual tengo un poco de duda, digamos, yo le manifesté la duda que tengo de que se pueda cumplir ese 1,5% incluso en el 2028″, explicó.

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Insistió en que tanto el año que viene, como el siguiente, son años electorales, será aún más difícil “cerrar la canilla” del erario público para honrar estas deudas, considerando que el déficit estructural del Estado ya está por encima del 2% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que hace prácticamente imposible volver al 1,5 en los próximos años.

Un caso excepcional sería recortar la inversión de manera drástica, pero eso implicaría dejar de construir, ya sea cualquier tipo de infraestructura, puente o ruta.

“Yo lo veo difícil, yo preferiría ser más prudente en ese sentido y hacer un presupuesto más realista, reconociendo la realidad de los ingresos que se va a poder tener y reconociendo también de que no podemos nosotros recortar la inversión en los niveles que está previsto hacerlo. Yo creo que no está dentro de lo posible eso”, concluyó.