El déficit fiscal anualizado se ubica en 2,4% del PIB, alrededor de US$ 1.600 millones

El equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), encabezado por la gerente de Economía, Nathalia Rodríguez, y el director general de Política Macro Fiscal, Marcelo Rodríguez, presentó este martes el informe de situación financiera (Situfin) correspondiente al mes de mayo.

El reporte aborda la actividad económica en general e incluye datos sobre el déficit fiscal (ingresos del fisco menos egresos), la inflación, el tipo de cambio y otras variables macroeconómicas.

El informe Situfin confirmó un déficit fiscal acumulado de G. 3,4 billones entre enero y mayo del presente año, por US$ 527,2 millones al tipo de cambio actual. El monto equivale al 0,9% del producto interno bruto (PIB), dentro del límite fiscal previsto para este año de 1,5%, según el MEF.

En términos anualizados (los últimos 12 meses), el déficit fiscal alcanzó G. 9,7 billones, equivalente al 2,4% del PIB, detalló la cartera económica (unos US$ 1.600 millones), por encima de la meta fiscal establecido en el plan de convergencia.

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Ingresos fiscales con crecimiento leve

Según lo informado por la citada cartera, el resultado de los primeros cinco meses del año refleja, por un lado, el crecimiento leve de los ingresos fiscales, afectado principalmente por menores ingresos no tributarios (provenientes de las binacionales) y por el impacto del tipo de cambio sobre la recaudación externa.

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En ese sentido, hay que recordar que el Presupuesto General de la Nación 2026 estableció un dólar por encima de los G. 7.800, mientras que en la actualidad la moneda norteamericana se cotiza en torno a los G. 6.100.

Por otro lado, acotó el MEF, se evidencia el comportamiento del gasto público, asociado a compromisos operativos en sectores estratégicos y a la regularización de pagos pendientes en áreas prioritarias.

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Gasto se incrementó en 11,7%

En cuanto al gasto, el MEF informó que se observó un incremento acumulado de 11,7%.

Esta variación, según lo explicado, se debe fundamentalmente a mayores remuneraciones en los sectores de salud (17,9%), educación (17,7%) y programas de protección social (11,9%).

Indicó que el incremento acumulado se dio por la regularización de pagos que se estuvo realizando principalmente en el sector salud.

Asimismo, refirió que el 80% de los gastos también se dirigió a sectores estratégicos del servicio público, como salud, educación y seguridad.

Sostuvo que se mantienen niveles bastante bajos de remuneraciones o gasto salarial en proporción a los ingresos tributarios, que en 2026 se ubican en 52,8%, frente al 54% del ejercicio fiscal anterior, cuando la coyuntura de ingresos tributarios era diferente.

En cuanto al gasto en prestaciones sociales, Rodríguez afirmó que hubo incrementos en jubilaciones y pensiones (9,5%), adultos mayores (13,3%) y alimentación escolar (200%).

“Todos esos gastos estratégicos en prestaciones sociales explican ese aumento del rubro de protección social del 17,7% en el acumulado de enero a mayo, siempre en comparación con el ejercicio fiscal anterior”, detalló.

Apreciación del guaraní frente al dólar llegó al 23,6%

Por otra parte, el MEF explicó que hasta mayo, el tipo de cambio nominal continuó con su senda de apreciación dentro del rango observado en la región.

“Ha continuado su senda de apreciación y, a mayo de 2026, el promedio llegó a G. 6.126 por dólar. Observamos que la apreciación acumulada en el año alcanza 8,9%, con una variación interanual de 23,6% respecto al tipo de cambio observado en el mismo periodo del año pasado”, dijo Rodríguez.

En ese sentido, señaló que Paraguay continúa en un periodo de apreciación monetaria, dentro del rango observado en otros seis países de la región: Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay.

Inflación dentro del rango meta del BCP

En cuanto a la inflación, refirió que a abril de este año se encuentra dentro del rango meta del Banco Central del Paraguay (BCP).

En ese sentido, la inflación interanual (que mide los últimos 12 meses) se ubicó en 2,4%, superior al 2,3% registrado en abril del presente año y menor al 3,4% observado en abril de 2025.

Afirmó que esta variación interanual se explica por el comportamiento de los segmentos de alimentos, combustibles y servicios de la canasta.

“Esta trayectoria de inflación se mantiene dentro del rango meta esperado por el BCP. Esta coyuntura dio pie a que el Comité de Política Monetaria, en su reunión mensual, ratificara nuevamente el mantenimiento de la tasa de política monetaria en 5,5% anual”, refirió la gerente de Economía.