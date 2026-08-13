Bloquean acceso a empresa vialera para exigir 800 metros de asfaltado

Los manifestantes son habitantes del barrio Santa Rita y de la compañía Costa Pucú de San José de los Arroyos. Afirmaron que el tramo se encuentra muy deteriorado debido al tránsito de camiones pesados utilizados durante la construcción de la nueva variante de la ruta PY02 y cuestionaron que los 800 metros hayan quedado fuera del proyecto.

El poblador del barrio Santa Rita, Enrique Franco Solalinde, señaló que más de 100 familias son afectadas por la situación y que mantendrán una vigilia permanente hasta obtener una respuesta formal.

“Hace tres días estamos con esta manifestación pacífica porque fuimos avasallados en nuestros derechos y también perjudicados por esta empresa”, manifestó.

Explicó que el empedrado había sido construido hace unos 10 años por Itaipú Binacional y que actualmente se encuentra en malas condiciones. Los vecinos sostienen además que el tramo constituye una conexión natural entre la nueva variante y la antigua ruta PY02.

“Ellos empezaron a traer sus camiones pesados, descompusieron todo y dejaron así la parte de Costa Pucú”, afirmó Franco Solalinde.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La medida de fuerza se realiza frente a la entrada de la base de la empresa Ecomipa SA, representada legalmente por Fernando Dellías. Los pobladores no permiten el ingreso ni la salida de vehículos.

No hay presupuesto para el asfaltado

Por su parte, el ingeniero de la empresa de Ecomipa SA, Ricardo Cañete, explicó que los 800 metros reclamados no están contemplados en el pliego de bases y condiciones de la obra.

“No tenemos rubro para eso. Todos queremos trabajar, pero no hay presupuesto para ejecutar esos 800 metros”, sostuvo.

Cañete explicó que durante las modificaciones del proyecto se priorizaron otros trabajos, entre ellos el acceso a San Blas, además de ampliaciones en otros sectores. Señaló que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) decidió recortar la pavimentación de la zona urbana de San José de los Arroyos para financiar estas modificaciones.

El representante de la empresa indicó que actualmente se analizan alternativas para reparar los sectores deteriorados del empedrado y realizar un levantamiento topográfico para elaborar un anteproyecto que contemple una solución integral, incluyendo desagües pluviales.

Obra supera los G. 40.000 millones

Según los registros de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Ecomipa S.A., representada por Edgardo Wasmosy Carrasco, fue adjudicada el 27 de abril de 2026 para ejecutar el proyecto de pavimentación que conecta San José de los Arroyos, Caaguazú, con Mbocayaty del Yhaguy, Cordillera, por un monto contractual de G. 40.756.786.939.

Cañete señaló que las modificaciones del proyecto llevaron el contrato cerca del límite del 20% de ampliación, principalmente por la incorporación de nuevos trabajos y el aumento del ancho de la calzada en determinados sectores.

El ingeniero estimó que los 800 metros reclamados representan aproximadamente entre G. 700 millones y G. 800 millones, equivalente a alrededor del 1% al 1,5% del monto contractual.

Mientras tanto, los pobladores mantienen bloqueado el acceso a la base de la empresa y aseguran que continuarán con la medida hasta obtener un compromiso formal que garantice el asfaltado del tramo.