Economía
14 de agosto de 2026 a la - 11:21

Atención conductores: Habrá desvíos por obras de viaducto de retorno de Tape Tuja

Sitio de construcción con trabajadores en chalecos de seguridad, columnas y grúa en un día nublado.
El MOPC comenzó el izado de vigas del viaducto de retorno en la avenida General Elizardo Aquino, conocido como Tape Tuja.