Economía
14 de agosto de 2026 a la - 12:45

¿Conoce el Corredor de Integración Suroeste? Los detalles de la obra que financiará Jica en el feudo de Alliana

Paisaje rural con carretera de tierra y campos inundados, bajo un cielo gris, sin personas visibles.
La Cámara de Senadores aprobó hoy el financiamiento para la construcción del Corredor de Integración Suroeste entre Yabebyry y Pilar.