Crispación en Tacuatí por intención de trasladar antiguo puente de hierro sobre el río Ypané

La polémica en la comunidad de Tacuatí surgió luego de que una comisión vecinal del departamento de Concepción impulsara el retiro de la estructura metálica para su posterior reacondicionamiento e instalación sobre el río Aquidabán, en la colonia Ñepytyvõ, del distrito de San Carlos del Apa.

Los promotores del desmantelamiento de la pasarela aseguraron que cuentan con autorización del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para avanzar con el desmontaje. La situación generó fuertes cuestionamientos de autoridades locales y pobladores, quienes exigen explicaciones sobre el destino de la histórica pasarela.

Según los antecedentes, el viejo puente dejó de operar tras la construcción del nuevo paso que une los departamentos de San Pedro y Concepción. Desde entonces, la estructura permaneció en el lugar y algunos sectores incluso planteaban conservarla como patrimonio histórico de la zona.

Lea más: Marito advierte que volverá a “cerrar todo” si no se respeta cuarentena inteligente

Los trabajos de desmontaje ya habían comenzado cuando concejales municipales de Tacuatí llegaron al sitio y exigieron la suspensión inmediata de las tareas. Los ediles argumentaron que el municipio no recibió ninguna comunicación oficial del MOPC sobre el retiro de la estructura y consideran que una decisión de esta magnitud debe ser informada formalmente a las autoridades locales.

Los trabajadores encargados de la intervención exhibieron un documento firmado por el responsable de la dependencia de Puentes del MOPC, el ingeniero Fredy Reckziegel, mediante el cual se autorizaría el desmontaje. Sin embargo, los concejales sostienen que la documentación presentada no aclara de manera oficial el destino final del puente ni fue remitida institucionalmente a la comuna.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, algunos pobladores cuestionaron que la estructura sea trasladada a una zona distante cuando en las cercanías de Tacuatí también existen comunidades aisladas que necesitan infraestructura vial. Incluso recuerdan que en ocasiones anteriores se realizaron pedidos similares al MOPC que no prosperaron, lo que genera dudas sobre los criterios utilizados para autorizar el eventual traslado.

Uno de los principales impulsores del proyecto, el ganadero José Pappalardo, defendió la iniciativa y cuestionó la paralización de los trabajos.

“Tenemos autorización del MOPC, vamos a darle uso y sacar del aislamiento a varias comunidades que necesitan caminos. Vamos a destinar recursos privados para armar el puente”, manifestó.

Pappalardo aseguró que la intención no es comercializar la estructura, sino reutilizarla en beneficio de pobladores de San Carlos del Apa. Asimismo, advirtió que si continúan los impedimentos para retirar el puente, el MOPC podría recurrir a instancias judiciales contra quienes obstaculicen el procedimiento.

Por su parte, el ingeniero Hugo Colmán, representante del MOPC en Concepción, indicó que la autorización vigente corresponde únicamente al desmontaje de la estructura para evaluar su estado y determinar si puede ser reutilizada. Precisó además que hasta el momento no existe una autorización definitiva para trasladar el puente a otro punto del país.

Ante la controversia, los trabajos quedaron paralizados temporalmente mientras autoridades del MOPC, representantes municipales y sectores involucrados buscan una salida consensuada al conflicto.