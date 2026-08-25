Jubilados y pensionados de la Caja Fiscal cobran sus haberes este martes

Los jubilados de la Caja Fiscal cobrarán sus haberes correspondientes a agosto este martes 25, de acuerdo con el cronograma de pagos del MEF. La cartera de Economía refiere que los pagos se realizan de acuerdo con el calendario elaborado por la institución, a través de la Dirección General del Tesoro Público (DGTP).

La Caja Fiscal cuenta con 73.632 jubilados y 12.480 pensionados. A julio del presente año, el Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público o Caja Fiscal tuvo un ingreso de G. 2,20 billones frente a los egresos que sumaron G. 3,70 billones. Así, la diferencia entre los ingresos y egresos del fondo al séptimo mes del año fue de G. 1,49 billones (US$ 249 millones al cambio actual), resultado deficitario que se explica porque los aportes no alcanzan para cubrir el total de los egresos.

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Pago a funcionarios públicos

Seguidamente, el calendario de pagos remitido desde el MEF contempla que el miércoles 26 de agosto se acreditarán los salarios a los funcionarios administrativos y el personal del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

El cronograma del MEF continuará el jueves con los desembolsos para Fuerzas Públicas, Poder Judicial y Gobernaciones.

En tanto que el viernes 28 de agosto proseguirá con el pago a servidores públicos del Ministerio de Educación y las Universidades Nacionales. Para el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, el MEF registra 92.808 cargos docentes en el MEC.

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Finalmente, la cartera económica detalló que los desembolsos concluirán el lunes 31 de agosto, con el pago de los Servicios Personales pendientes.

Ayer cobraron veteranos, pensionados y adultos mayores

Ayer lunes 24 de agosto, el MEF efectuó los pagos a los veteranos, pensionados y beneficiarios del Programa de Pensión Universal para Adultos Mayores.

Al cierre de junio de 2026, este programa, administrado por el MEF y el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), registraba más de 376.000 beneficiarios en todo el país. La asignación mensual asciende a G. 724.762, equivalente al 25% del salario mínimo vigente.

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Cronograma de pagos sujeto a las STR

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas recordaron igualmente que los pagos están sujetos a la presentación, en tiempo y forma, de las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) por parte de los Organismos y Entidades del Estado (OEE).