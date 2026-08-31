Alias registrados superan los 5.355.000 y crecen 54% interanual a julio de 2026

La comparación interanual permite observar, además, un cambio en la velocidad de expansión. Entre julio de 2024 y julio de 2025, el total de alias pasó de 1.916.296 a 3.477.671, con una incorporación neta de 1.561.375 registros y un crecimiento de 81,5%. Entre julio de 2025 y julio de 2026, la tasa se moderó, pero el incremento absoluto fue mayor: se sumaron 1.877.886 alias. De esta manera, aunque la variación porcentual fue menor por efecto de una base más elevada, la cantidad agregada superó en 316.511 registros al aumento observado en el período interanual anterior.

En lo que va de 2026 también se observa un avance importante. Al cierre de diciembre de 2025 se contabilizaban 4.281.712 alias, por lo que entre enero y julio de este año se incorporaron 1.073.845 registros, equivalente a un crecimiento acumulado de 25,1%. En el mismo tramo de 2025, desde diciembre de 2024 hasta julio, se habían agregado 975.642 alias. Así, la incorporación durante los primeros siete meses de 2026 fue 98.203 registros superior, un 10,1% más que el volumen agregado en igual período del año anterior.

Por tipo de identificador, la cédula de identidad continúa encabezando los registros. A julio de 2026 acumuló 2.987.397 alias, equivalentes al 55,8% del total. Frente a julio de 2025 creció en 879.978 registros, desde 2.107.419, lo que representa una variación de 41,8%. El número de celular ocupa el segundo lugar, con 1.827.466 registros y una participación de 34,1%. En términos interanuales, este tipo de alias incorporó 762.806 registros, con un crecimiento de 71,6%.

En conjunto, la cédula de identidad y el número de celular representan aproximadamente el 89,9% de todos los alias registrados. Durante los primeros siete meses de 2026, la cédula sumó 476.054 registros frente a diciembre de 2025, mientras que los números de celular aumentaron en 446.098. El correo electrónico agregó 131.018 registros en ese período y el RUC, 20.345, lo que evidencia que el incremento absoluto continúa concentrado, principalmente, en los dos tipos de identificadores de mayor volumen.

El correo electrónico alcanzó 457.977 registros a julio, 200.155 más que un año atrás con una expansión interanual de 77,6%. Los alias asociados al Registro Único de Contribuyentes (RUC) llegaron a 81.758 con un aumento de 34.450 registros o 72,8%. Los códigos de persona no residente (CRC) totalizaron 958, frente a 462 en julio de 2025, mientras que el carné de residencia permanente (CRP) registró una unidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La evolución de mediano plazo refleja la magnitud del crecimiento acumulado. En agosto de 2023, primer dato disponible en la serie, existían 380.726 alias registrados. A julio de 2026, el total aumentó en 4.974.831 registros hasta alcanzar 5.355.557, lo que implica que el volumen se multiplicó por más de 14 en el período.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.