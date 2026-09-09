Buses, autopartes y capacitación: los proyectos de Itaipú para la movilidad eléctrica

El objetivo institucional de Itaipú, según explicó Luis López, ingeniero de la Asesoría de Movilidad Eléctrica de la binacional, abarca varios niveles. “El principal objetivo es promocionar la movilidad eléctrica en todas sus formas, abarcando la movilidad urbana masiva, con autobuses, pasando por vehículos de menor escala, como automóviles, y también lo que nosotros denominamos micromovilidad, a través de monopatines y bicicletas”, señaló.

La estrategia de la entidad binacional, entonces, no se limita a los autos particulares. Incluye desde el transporte público hasta alternativas de última milla.

Uno de los proyectos insignia es el Centro TASK de Autopartes, destinado a impulsar el desarrollo de la industria automotriz eléctrica en el país. La iniciativa es una colaboración entre los gobiernos de Corea del Sur y Paraguay, financiada por Itaipú.

Las instalaciones se encuentran en la última etapa de construcción en el Parque Tacuru Pucu, en Hernandarias.

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Buses donados y capacitación

Como parte del Plan Piloto de Movilidad Eléctrica del Centro TASK, Itaipú donó tres autobuses eléctricos a la Municipalidad de Hernandarias, que ya los utiliza en el transporte urbano de pasajeros de la ciudad.

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La Binacional incorporó además unidades similares a su propia flota, para el traslado de visitantes del Complejo Turístico Itaipú, y cedió otro autobús al Parque Tecnológico Itaipú (PTI-PY) para el transporte de sus colaboradores.

La formación de mano de obra especializada es otro de los ejes del proyecto. Actualmente, diez personas se encuentran en Corea del Sur realizando una capacitación en matricería, orientada a la producción de partes para vehículos eléctricos, según indicó López.

Ese grupo regresará al país a fines de setiembre y se sumará a los 30 profesionales que ya recibieron formación en el país asiático a lo largo del proyecto.

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Un mercado en alza, pero aún chico

Las iniciativas de Itaipú se dan en un contexto de crecimiento sostenido, aunque todavía acotado, del parque automotor eléctrico en Paraguay. Según la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (CADAM), las importaciones de vehículos híbridos y eléctricos pasaron de 2.443 unidades en 2024 a 4.049 en 2025, un salto de 65,7%.

Pese a esa curva ascendente, el país sigue rezagado frente a la región: a marzo de 2026 contaba con 4.359 vehículos eléctricos livianos en circulación, muy por debajo de Brasil, México, Colombia, Uruguay o Costa Rica, de acuerdo con el Monitor de la Movilidad Eléctrica en América Latina y el Caribe de OLACDE.