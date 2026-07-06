Boom de autos eléctricos en Paraguay: qué marcas lideran y por qué todavía son pocos

El Departamento de Estadísticas de la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (CADAM), con datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), confirmó que 2025 cerró como el mejor año hasta ahora para la electromovilidad en Paraguay.

Los vehículos híbridos y eléctricos representaron el 10,5% del total de las importaciones de vehículos del país durante 2025. La cifra viene en ascenso sostenido: 1,9% en 2021, 3,8% en 2022, 5,2% en 2023 y 7,0% en 2024.

En números absolutos, se puede notar mejor la magnitud del aumento: de 543 unidades importadas en 2021 se pasó a 1.291 en 2022, 1.560 en 2023, 2.443 en 2024 y 4.049 en 2025.

Dentro del total, el segmento que más creció fue el de los híbridos enchufables (PHEV), con un aumento de 187,8% y 1.105 unidades importadas, equivalentes al 27,3% de participación.

Le siguieron los vehículos 100% eléctricos (BEV), que subieron 47,2% hasta 858 unidades (21,2% de participación), y los híbridos no enchufables (HEV), con un incremento de 41,3% y 2.086 unidades, que continúan siendo la categoría más numerosa con el 51,5% del total.

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Las marcas que dominan el ranking

En el segmento de los híbridos enchufables, BYD lidera con 25,2% de participación, seguida por Greatwall (16,5%), Jetour (8,8%), Chery (8,3%) y BMW (7,1%). Casi el 75% de estos vehículos son de origen chino, seguidos de Alemania (11%) y Reino Unido (8%).

En híbridos no enchufables (HEV), Toyota se impone con 52,6% del mercado, seguida por Hyundai (13,2%) y Lexus (7,1%). Japón concentra el 66% del origen de estas marcas, por delante de Corea (17%) y China (14%).

En vehículos eléctricos (BEV), nuevamente BYD encabeza con 24,5%, seguida de Volvo (17,6%) y Nissan (11,4%). Aquí el origen chino ronda el 50%, con Suecia (18%), Japón (12%), Alemania (10%) y Estados Unidos (6%) completando el cuadro.

Paraguay, aún lejos de sus vecinos en la región

El panorama cambia al mirar el parque circulante regional. Según el Monitor de la Movilidad Eléctrica en América Latina y el Caribe de OLACDE (junio 2026), Paraguay contaba a marzo de 2026 con 4.359 vehículos eléctricos livianos en circulación, muy por debajo de líderes como Brasil (473.362), México (143.514), Colombia (48.973), Uruguay (38.802) o Costa Rica (38.323).

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El país ocupa el puesto 11 del ranking regional por tamaño absoluto de flota, apenas por delante de Perú, República Dominicana, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Jamaica, Guyana y Honduras.

En términos relativos a la población, la posición mejora levemente: Paraguay registra 614 vehículos eléctricos por millón de habitantes, ubicándose en el décimo lugar regional, por delante de Bolivia, pero lejos de Uruguay (11.471), Costa Rica (7.406) y Brasil (2.217), los tres países con mayor electrificación per cápita de la región.

En infraestructura, el panorama es aún más limitado: Paraguay no figura entre los diez países con mayor número de estaciones de carga pública ni entre los de mayor flota de buses eléctricos, rankings encabezados por Brasil (21.061 cargadores) y Chile (4.707 buses eléctricos), respectivamente.

Ventas del primer trimestre

Mientras varios países de la región mostraron crecimientos explosivos en ventas durante el primer trimestre de 2026 frente al mismo período de 2025 —Argentina multiplicó sus ventas 20 veces, Ecuador casi las cuadruplicó y Colombia y Uruguay casi las triplicaron—, Paraguay fue de los pocos países con una caída.

Según el reporte de OLACDE, con datos de ALADDA, las ventas de vehículos livianos electrificados en Paraguay bajaron de 469 unidades en el primer trimestre de 2025 a 434 en el mismo período de 2026, una variación de -7%, en línea con la baja registrada por Panamá (también -7%).

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El panorama regional y mundial

A nivel de América Latina y el Caribe, el parque vehicular liviano electrificado alcanzó 837.014 unidades a marzo de 2026, tras vender 106.765 vehículos de este tipo en el primer trimestre. De mantenerse ese ritmo, la región superaría el millón de unidades en circulación durante 2026.

Según Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (ALADDA), la venta de híbridos y eléctricos en la región creció 10,9% en 2025, acumulando 665.773 unidades. Los mayores incrementos en participación fueron de Colombia (34,50%), Uruguay (28,40%), Ecuador (18,20%), Guatemala (11,30%), Chile (10,80%) y Brasil (10,70%); Paraguay registró un 10,50%.

A escala global, las ventas de vehículos eléctricos crecieron 20% en 2025, superando los 20 millones de unidades y alcanzando el 25% de los vehículos nuevos vendidos en el mundo, según el Global EV Outlook 2026 de la Agencia Internacional de Energía. Para 2026 se proyectan 23 millones de unidades, un 28% de participación mundial.

China concentró en 2025 cerca del 75% de la producción mundial y los eléctricos representaron casi el 55% de sus ventas internas, mientras que en la Unión Europea los BEV alcanzaron 17,4% y en Estados Unidos la penetración se mantuvo por debajo del 10%.

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La apuesta por la energía limpia

Para el Econ. Diego Lovera, gerente de CADAM, el crecimiento paraguayo responde a una tendencia regional que recién comienza a consolidarse:

“Los usuarios van animándose cada vez más a probar este tipo de movilidad por sus prestaciones y beneficios, una conducta que también se ve promovida por la gran cantidad de planes y precios especiales que las concesionarias como entidades financieras ofrecen hoy a los consumidores para la adquisición de estos vehículos”, señaló.

Lovera agregó que ese patrón de arranque marcado, seguido de una consolidación más gradual, se repite en la mayoría de los países de la región. “El desafío para Paraguay en este contexto, es principalmente aprovechar nuestra matriz energética, ya que somos un país que produce energía 100% limpia”, remarcó.

Los datos regionales de OLACDE respaldan ese argumento económico: con un parque de 448.000 vehículos 100% eléctricos y 9.718 buses eléctricos en toda América Latina y el Caribe, se estarían ahorrando 1.157 millones de dólares anuales en combustibles fósiles, evitando el consumo de 340 millones de litros de diésel y 890 millones de litros de gasolina al año.