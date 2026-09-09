Itaipú: convocan al director general tras dos años de chicanas en juicio de despedidos

El tribunal a cargo de la jueza Guadalupe Fernández dio trámite a los urgimientos presentados por la representación legal de los extrabajadores desvinculados de Itaipú y fijó la comparecencia del director paraguayo, Justo Zacarías Irún, para el próximo martes 22 de septiembre, fecha en la que deberá comparecer en sede judicial para la absolución de posiciones (medio de prueba judicial en el cual una de las partes de un juicio responde bajo juramento a las preguntas o afirmaciones formuladas por la contraparte). Así lo informó el abogado de los desvinculados, Raúl Mongelos.

El expediente corresponde a la demanda promovida por Gabriela González Buss y otros extrabajadores. Los accionantes reclaman la reincorporación a sus puestos de trabajo y el pleno reconocimiento de sus derechos laborales.

La controversia se originó en octubre de 2023, cuando la Dirección Paraguaya de Itaipú Binacional anuló masivamente la contratación de más de 180 personas que habían ingresado mediante el Proceso Selectivo Externo (PSE) 2023. En aquel momento, la entidad argumentó supuestas inconsistencias en la divulgación, la verificación documental y los criterios de selección.

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Desde el inicio de la demanda contenciosa, la causa permaneció paralizada durante más de dos años debido a sucesivos incidentes, recusaciones, apelaciones y otras medidas promovidas por la representación legal de la entidad hidroeléctrica.

La parte demandante enfatizó que la acción de inconstitucionalidad promovida contra resoluciones interlocutorias no suspende automáticamente el trámite del juicio, ya que la Corte Suprema de Justicia no ha otorgado ninguna medida cautelar de suspensión.

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Piden sancionar “mala fe” de la entidad

Ante las reiteradas trabas, los trabajadores solicitaron formalmente que la conducta procesal de la demandada sea declarada temeraria, de mala fe y constitutiva de un uso abusivo del derecho.

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Sostienen que el uso sistemático de recursos dilatorios solo ha buscado trabar el avance normal del proceso e impedir que los afectados accedan a una decisión judicial en un plazo razonable.

“La parte actora reafirma su confianza en la Justicia y solicita que el proceso continúe sin nuevas dilaciones, garantizando el derecho de los trabajadores a obtener una resolución oportuna y conforme a derecho”, señala el comunicado emitido por la defensa de los desvinculados.