Itaipú maniobra para evitar que Justo Zacarías declare por despidos del PSE 2023

La defensa de los ex empleados denunció que la Itaipú Binacional lleva más de dos años dilatando el juicio con el único objetivo de evitar que Justo Zacarías Irún afronte una audiencia de absolución de posiciones.

El proceso judicial guarda relación con la desvinculación de 187 trabajadores que ingresaron mediante el Proceso Selectivo Externo (PSE) 2023, de los cuales 18 promovieron una demanda laboral por reintegro tras ser excluidos de la reincorporación masiva que benefició a 165 de los seleccionados.

Según el comunicado del abogado Raúl Mongelós, representante de los demandantes, el director general debía comparecer por orden judicial el pasado 2 de julio de 2024. Sin embargo, la binacional desplegó una serie de actos procesales dilatorios, que incluyeron pedidos de revocatorias, el cierre anticipado del periodo de pruebas y la recusación consecutiva de dos juezas laborales en apenas 48 horas.

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La estrategia de la entidad, a cargo del abogado Roberto Ruiz Díaz, sostiene que los despidos se dieron simplemente por la finalización del periodo de prueba, alegando que esto faculta al empleador a rescindir el contrato sin responsabilidad alguna. No obstante, para la querella es vital que Zacarías Irún aclare sus declaraciones públicas donde cuestionó la transparencia del concurso.

“La omnipotencia de la que se pretende arropar al director de Itaipú es realmente una actitud autoritaria, que se evidencia atendiendo a que la justicia no puede hacer que comparezca a declarar”, reza parte del comunicado emitido por los desvinculados.

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Ratifican competencia judicial

A pesar de los intentos por frenar la causa, el Tribunal ha dado un paso adelante al ratificar la competencia de la jueza Guadalupe Fernández el pasado 21 de abril de 2026. Con esto, se busca destrabar un proceso que, según los afectados, pretende ocultar la falta de pruebas sobre los supuestos fraudes cometidos en el proceso de selección de 2023.

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Los trabajadores que aún permanecen fuera de la institución argumentan que los dichos del director les causan un perjuicio personal y profesional, ya que son señalados de participar en actos fraudulentos sin que la binacional haya arrimado prueba alguna al expediente judicial.

“El Director de la Itaipú Binacional debe responder a los cuestionamientos en sede judicial, a fin de dilucidar los hechos acontecidos por la desvinculación de trabajadores que han ingresado mediante un concurso que ha sido fiscalizado por otras instituciones”, según el comunicado.