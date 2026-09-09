Economía
09 de septiembre de 2026 a la - 05:30

MIC busca ampliar financiamiento para acompañar inversiones industriales

La industria invierte en tecnología y capacitación.
La industria invierte en tecnología y capacitación, pero necesita financiamiento accesible y de largo plazo.Caro de Vargas

En el marco del Día de la Industria, el MIC plantea ampliar las opciones de financiamiento para acompañar nuevas inversiones y proyectos de mayor escala. La apuesta apunta a créditos con plazos y periodos de gracia acordes a los tiempos de maduración del sector industrial.

Por Gladys Benítez Prieto

El acceso al crédito es uno de los desafíos que enfrenta la industria paraguaya, principalmente cuando se trata de inversiones que requieren períodos más largos para comenzar a generar retornos. En el marco del Día de la Industria, conmemorado ayer en Paraguay, el titular del MIC, Marco Riquelme, afirmó que el financiamiento disponible debe adecuarse mejor a esas características, como parte de los desafíos para que este sector sea impulsado como política de estado.

Según señaló en entrevista con ABC, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) viene conversando con la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y el Banco Nacional de Fomento (BNF) para desarrollar productos financieros destinados al sector. El objetivo es contar con créditos de mayor plazo y períodos de gracia que acompañen el ciclo propio de una inversión industrial.

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Riquelme explicó que una industria puede requerir entre dos y tres años desde que comienza el proyecto hasta que efectivamente entra en producción. “No podemos darle un crédito a una industria y decirle: ‘Bueno, empezá a pagar mañana’, porque todavía no está produciendo”, ejemplificó.

Marcos Riquelme en traje oscuro y corbata rosada gesticula durante la reunión con una bandera de Paraguay de fondo.
Entrevista a Marco Riquelme, Ministro de Industria y Comercio (MIC), en su despacho ministerial

El ministro de Industria y Comercio llamó particularmente la atención sobre el peso que actualmente tiene el sector dentro de la cartera del BNF. Según indicó durante la entrevista con ABC, solo alrededor del 5% de los créditos de la banca estatal están destinados a la industria, una participación que considera baja frente al potencial productivo del país.

Para Riquelme, mejorar esas condiciones forma parte del esfuerzo necesario para que Paraguay pueda atraer inversiones de mayor escala y desarrollar industrias más complejas. “Necesitamos productos financieros que se adapten a la realidad de la industria”, sostuvo, al mencionar la necesidad de combinar financiamiento, capacitación y mejora de la productividad para acompañar el crecimiento del sector.