Día de la Industria: ministro de Industria revela qué necesita el sector para seguir creciendo

Este martes se celebra el Día de la Industria nacional, un sector clave para el desempeño económico de Paraguay. El ministro de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme, mencionó a ABC que el crecimiento promedio anual de los últimos 10 años del sector industrial fue de 3,2% acompañando el ritmo de crecimiento de la economía paraguaya.

Agregó que el dinamismo estuvo explicado por el buen comportamiento de los rubros de productos metálicos, productos químicos, maquinarias y equipos, productos alimenticios (carne, azúcar, panificados y textil).

“Para este año esperamos un desempeño positivo con una proyección de crecimiento del 3,9%, impulsado por las nuevas inversiones y la expansión de las exportaciones con valor agregado”, destacó.

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Acceso al financiamiento

A la par que el sector secundario crece también enfrenta un desafío que es el acceso al financiamiento. Según el titular del MIC, la industria representa cerca del 19% del Producto Interno Bruto (PIB) paraguayo pero recibe apenas 7,5% del crédito bancario. Sostuvo que el financiamiento existente es de corto plazo (uno a tres años en promedio), y destinado en su mayoría a capital de trabajo.

Además contó que según un relevamiento realizado entre 2025 y 2026 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y la Mesa de Finanzas Sostenibles (plataforma de colaboración entre entidades del sistema financiero paraguayo), solo uno de cada diez bancos del país cuenta con una línea específica para la industria.

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Trabajando en un producto de inversión industrial

“Estamos estructurando, junto con el sistema financiero público y las instituciones bancarias intermediarias, un producto específico para inversión industrial. El diseño apunta a plazos que puedan llegar hasta quince años, periodos de gracia compatibles con la puesta en marcha de la inversión y mecanismos de garantía”, amplió.

Esta iniciativa está orientada, según indicó a cerrar las brechas de financiamiento de largo plazo del sector industrial, la generación de empleo formal y el desarrollo productivo del país.

Industria paraguaya frente a países de la región

Consultado cómo evalúa la competitividad de la industria paraguaya frente a los países de la región, mencionó que Paraguay tiene ventajas comparativas muy importantes como; una energía limpia y competitiva; estabilidad macroeconómica, un esquema tributario simple y previsible, mano de obra joven etc.

Además, se consolida como una de las economías más pujantes y resilientes de América Latina, tras haber alcanzado el doble Grado de Inversión (Moody’s en 2024 y S&P en diciembre de 2025).

En paralelo, citó la asociación Mercosur–Unión Europea (UE) y acuerdos con Singapur, EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza) y los Emiratos Árabes Unidos.

Nuevas leyes promulgadas

En ese contexto, alegó que fueron promulgadas tres leyes para el rubro, como la Ley N.° 7.548/2025 de incentivos a la inversión nacional y extranjera, que modernizar el la Ley 60/90 y la reforma de la Ley 7547/2025 de Maquila, que busca adaptarse a las demandas actuales, lo que permitirá el desarrollo de sectores intensivos en conocimiento y tecnología.

Asimismo, la nueva política (Ley N.° 7546/25) de Ensamblaje de bienes eléctricos, electrónicos y electromecánicos abrirá un espacio nuevo de negocios para el Paraguay, y será una oportunidad concreta para captar inversiones en sectores no tradicionales y ampliar el abanico industrial.

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Nuevas inversiones industriales

En lo que refiere a las inversiones recibidas, señaló que en el 2024 ingresaron aproximadamente US$ 931 millones en flujos netos, lo que representa un aumento cercano al 15 % con respecto al año anterior.

“La reinversión de utilidades tiene un peso cada vez mayor dentro de los flujos. Las empresas que ya están instaladas en Paraguay están ampliando operaciones. Esta tendencia revela un nivel de confianza muy alto en el país, que no solo está atrayendo nuevos inversionistas, sino que está reteniendo a los que ya operan”, destacó.

Inversión industrial

Para el ministro sí se observa la inversión acumulada, el saldo total de la Inversión Directa (ID) al cierre de 2024 ascendió a US$ 10.395 millones, asimismo se observa que el saldo de la ID en el sector industrial alcanzó un monto de US$ 2.905 millones lo cual representa el 28% del total.

En cuanto a la evolución de los saldos de ID del sector industrial, en los últimos cinco años se registra un crecimiento promedio anual del 3%, reflejando la capacidad instalada y capital que opera en el país, resaltó.

“Esperamos mantener este crecimiento sostenido de los últimos años en cuanto a captación de nuevas inversiones industriales”, finalizó.