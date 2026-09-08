Buscan consolidar la industria como política de Estado con el respaldo de exministros

El arranque del mes de la industria estuvo signado por una postal poco habitual en la gestión pública: el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, convocó a sus antecesores Javier Giménez (actual jefe de Gabinete), Luis Castiglioni (también ex vicepresidente de la República) y Liz Cramer, además de Gustavo Leite, quien participó previamente.

La cumbre buscó enviar un mensaje al sector privado en una reunión de trabajo con el Consejo Asesor Empresarial, integrado por 25 gremios del país.

Durante el encuentro, las autoridades repasaron los hitos del sector, desde la expansión de los envíos bajo el Régimen de Maquila —que pasó de US$ 100 millones a US$ 500 millones— durante la gestión de Gustavo Leite, hasta la apertura del mercado de carne porcina en Taiwán, y la aplicación de las Empresas de Acciones Simplificadas (EAS), formato que hoy concentra el 95% de las firmas constituidas en Paraguay, en la administración de Luis Castiglioni.

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Asimismo, destacó de la gestión de Cramer su aporte para la expansión de las industrias de autopartes a través de la negociación con Brasil y el acuerdo automotriz con Argentina. En tanto que de Giménez resaltó la reciente modernización de la Ley 60/90 y el nuevo Régimen de Ensamblaje.

Riquelme adelantó que durante las próximas semanas se presentarán herramientas para el sector, incluyendo un mapa digital interactivo de capacidades distritales para inversionistas, visitas fabriles en el interior como en Guairá, y anuncios oficiales durante la cena por los 90 años de la Unión Industrial Paraguaya (UIP).

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Continuidad histórica y trabas al desarrollo

“El mensaje que queríamos mandar hoy es que la industria en el país tiene que ser una política de Estado, construida sobre la gestión de cada uno de los ministros que me antecedieron”, afirmó el titular del MIC, Marco Riquelme. El secretario de Estado remarcó que se está trabajando junto al sector privado para identificar y desarticular los principales “inhibidores del crecimiento industrial”.

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Por su parte, el exministro y actual jefe de Gabinete Civil, Javier Giménez, ponderó la apertura institucional para traducir las demandas del sector productivo en decretos y leyes.

“El MIC es el ministerio más cercano a la iniciativa privada, a los empresarios, para sentarse a escuchar los desafíos y llevar ese clamor a políticas públicas que luego redundan en inversión y empleo”, sostuvo Javier Giménez.

Previsibilidad macroeconómica como modelo

A su turno, el exvicepresidente y exministro Luis Castiglioni comparó el desafío industrial con el consenso logrado en el área macroeconómica y fiscal del Paraguay, donde se acumulan más de dos décadas de estabilidad ininterrumpida.

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“En los debates políticos ya nadie discute el rumbo macroeconómico y financiero porque estamos recogiendo sus beneficios. El gran desafío es convertir la política industrial en una política pública de Estado que supere los procesos temporales de un gobierno”, aseveró Castiglioni.

El exfuncionario enfatizó que la previsibilidad es el único pilar capaz de conducir a un “desarrollo pleno” y no a un mero crecimiento coyuntural de las cifras.

Institucionalidad y proyección de largo plazo

Finalmente, la exministra Liz Cramer resaltó que el periodo constitucional de cinco años resulta insuficiente si cada administración intenta reinventar la estructura estatal en lugar de edificar sobre lo ya construido.

“Todo lo que sirva para la institucionalización da oportunidad a la autoridad de ocuparse de planificar a futuro. Celebro las herramientas que se están desarrollando, como los estudios de mercado con McKinsey, que sistematizan lo que todos estamos de acuerdo en construir”, concluyó Cramer.