CDA concentran 43,86% de cartera en G. y 82,86% de los activos en US$

Dentro del portafolio en moneda nacional, los CDA constituyen el principal instrumento financiero. La inversión asciende a G. 7,75 billones, equivalente al 43,86% del total. El rendimiento de este componente llega al 9,60% con un plazo promedio de 5 años. La elevada participación de estos instrumentos revela que casi G. 44 de cada G. 100 de la cartera en moneda nacional se encuentran colocados en CDA.

Los Bonos ocupan el segundo lugar con G. 4,55 billones, que representan el 25,75% del portafolio. Su rendimiento se ubica en 7,45%, inferior al promedio general de la cartera en guaraníes, mientras el plazo promedio alcanza 7 años. Al sumar CDA y Bonos, ambos instrumentos concentran el 69,61% de las inversiones denominadas en moneda nacional.

Un componente relevante corresponde a los Préstamos a funcionarios, jubilados y pensionados, que suman G. 3,44 billones y explican el 19,50% de la cartera. Este segmento registra el rendimiento más elevado de todos los instrumentos presentados, con una tasa de 11,27%, además de un plazo promedio de 8 años. Los tres principales componentes –CDA, Bonos y Préstamos– reúnen así el 89,11% del portafolio en guaraníes.

La posición de Caja y Equivalentes alcanza G. 1,35 billones; equivalente al 7,66% de los activos en moneda local. Su rendimiento se sitúa en 5,51% y su plazo promedio es de cero años, característica consistente con su función de disponibilidad inmediata dentro del portafolio. Por otra parte, los Títulos de Crédito constituyen el componente de menor participación, con G. 570.355 millones, equivalentes al 3,23% del total. Estos instrumentos ofrecen un rendimiento de 5,60%, pero presentan el mayor plazo promedio de toda la cartera: 20 años.

La estructura en dólares muestra una concentración todavía mayor. Los CDA alcanzan US$ 126.988.750, equivalentes al 82,86% de los activos denominados en moneda estadounidense. Su rendimiento llega al 6,54% con un plazo promedio de 5 años. De esta forma, más de cuatro quintas partes de la cartera en dólares dependen de un único tipo de instrumento financiero.

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Los Bonos en dólares representan una fracción considerablemente menor con US$ 6.800.000, una participación de apenas 4,44% y un rendimiento de 6,00%. El plazo promedio de este componente alcanza 7 años. En tanto que, la Caja y Equivalentes suman US$ 19.461.378,92, cifra que equivale al 12,70% de la cartera en moneda estadounidense. Su rendimiento es de solo 0,40%, el menor de todos los componentes considerados.

La comparación entre ambas monedas muestra también una diferencia en rentabilidad. El rendimiento promedio de la cartera en guaraníes, de 8,93%, supera en 3,19 puntos porcentuales al retorno de 5,74% correspondiente al portafolio en dólares. A su vez, la cartera en moneda local presenta una estructura más distribuida entre CDA, Bonos y Préstamos, mientras que la posición en dólares muestra una dependencia mucho mayor de los CDA.

En términos de plazos, el portafolio en guaraníes presenta un promedio de 5 años, frente a 4 años en dólares. La estructura evidencia, por tanto, dos perfiles diferenciados: una cartera en moneda local con mayor diversificación entre instrumentos y rendimientos más elevados, y otra en dólares caracterizada por una concentración significativamente superior en CDA y una mayor proporción de Caja.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones