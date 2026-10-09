Gasto social: Gobierno Central ejecutó US$ 4.816 millones en nueves meses

Al cierre del tercer trimestre del año, la ejecución del Gasto Social de la Administración Central alcanzó un total de G. 28,9 billones (US$ 4.816 millones) Esta cifra representa un crecimiento acumulado del 8%, equivalente a G. 2,3 billones más en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior. Los datos corresponden al informe elaborado por el Viceministerio de Administración Financiera, a través de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Del total de G. 52,6 billones ejecutados por la Administración Central a setiembre, la inversión social absorbió directamente G. 28,9 billones, consolidándose como la principal prioridad de la política fiscal al representar el 55% del gasto total. Este indicador evidencia que de cada G. 100 ejecutados por el Estado, G. 55 fueron canalizados a la provisión de bienes y servicios para la ciudadanía.

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Educación y Salud concentran la mayor ejecución

En la composición interna del gasto social acumulado a setiembre, el sector Educación absorbió la mayor participación con el 33% del total, equivalente a G. 9,5 billones. Estos recursos registraron un aumento del 8% interanual y se destinaron a sostener la prestación de servicios de enseñanza en el 1.°, 2.° y 3.° ciclo de la Educación Escolar Básica y Educación Media, además de garantizar la cobertura de la alimentación escolar mediante el programa “Hambre Cero en Nuestras Escuelas”.

Por su parte, el sector Salud lideró la dinámica del gasto social con un incremento interanual del 18% (equivalente a G. 1,1 billones adicionales), representando el 25% de la ejecución social con G. 7,2 billones. La expansión en esta área se orientó fundamentalmente al aprovisionamiento hospitalario de insumos médicos, a la sostenibilidad financiera con un cumplimiento ordenado de obligaciones con proveedores y al sostén del programa de servicios hospitalarios para la reducción de la morbimortalidad a través de regiones sanitarias y hospitales especializados.

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Protección social y jubilaciones

En lo que respecta a la Promoción y Acción Social, la ejecución representó el 22% del total, alcanzando G. 6,2 billones. La cobertura a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) registró un aumento del 14% respecto al año anterior (G. 301.000 millones más), sustentada en la incorporación progresiva de beneficiarios en programas como la Pensión Universal para Adultos Mayores, Tekoporã Mbarete y Abrazo.

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Asimismo, el área de Seguridad Social absorbió el 17% de los recursos, equivalentes a G. 4,9 billones, destinados al pago de jubilados y pensionados de la Función Pública de la Caja Fiscal. El 3% restante (₲ 1 billón) se distribuyó entre los rubros de Ciencia, Tecnología y Difusión, Relaciones Laborales, y Vivienda y Urbanismo