De cada G. 100 ejecutados en sector público, G. 56 se destinan al gasto social en el 2026

El mayor gasto social también elevó su participación dentro de la AC. En el primer semestre de 2025, la ejecución total alcanzó G. 31,5 billones y el gasto social representó el 53%. Para junio de 2026, la ejecución de la Administración Central ascendió a G. 34,3 billones, de los cuales G. 19 billones correspondieron a programas vinculados al gasto social. Con ello, la prioridad fiscal subió al 56%, por lo que de cada G. 100 ejecutados, G. 56 se destinaron a servicios sociales, frente a G. 53 un año antes.

Educación se mantuvo como el principal componente del gasto social. En 2026 concentró el 33% del total, con una ejecución de G. 6,289 billones, y registró un incremento del 13%. En 2025, el sector también representaba el 33% con G. 5,588 billones.

Los recursos de 2026 se destinaron, mayormente, a los servicios educativos para el primero, segundo y tercer ciclos de la Educación Escolar Básica y la Educación Media, además de la cobertura alimentaria mediante el programa “Hambre Cero en Nuestras Escuelas”.

Salud presentó la mayor dinámica entre los principales sectores. La ejecución pasó de G. 4,016 billones en 2025 a G. 4,886 billones en 2026, y el informe reporta un incremento del 22%. Su participación dentro del gasto social aumentó del 24% al 26%.

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Los recursos se orientaron a la contratación de personal de salud, al respaldo de la cadena de suministro de productos farmacéuticos y medicinales y al programa de servicios hospitalarios para la reducción de la morbimortalidad, integrado por las regiones sanitarias y hospitales especializados.

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Promoción y Acción Social aumentó en términos nominales, desde G. 3,635 billones en 2025 hasta G. 4,015 billones en 2026. Sin embargo, su participación disminuyó del 22% al 21%.

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En este componente se incluyen la Pensión Universal para Adultos Mayores, Tekoporã Mbarete y el Programa Abrazo. Seguridad Social pasó de G. 2,950 billones a G. 3,234 billones, aunque su participación se redujo del 18% al 17%. El resto del gasto mantuvo una participación del 3%, con G. 592.000 millones en 2026 frente a G. 547.000 millones en 2025.

La evolución de la prioridad fiscal también resulta relevante. En 2025, el 53% destinado al gasto social se encontraba por debajo del promedio de 55% de los últimos diez años informado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

En 2026, la proporción subió al 56%, superando ese promedio y quedando un punto porcentual por debajo del 57% registrado en 2024. La composición confirma que Educación continúa como el principal destino, mientras Salud gana participación y concentra el mayor ritmo de expansión.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones