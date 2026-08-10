Gasto Social crece 5% y llega a US$ 3.741 millones a julio, según el MEF

La ejecución del Gasto Social alcanzó G. 22,3 billones (US$ 3.741 millones, al cambio actual) al cierre del séptimo mes del año. Esta cifra representa un aumento del 5%, equivalente a G. 1,2 billones más que en el mismo periodo de 2025, según el informe de la Dirección General de Presupuesto, dependiente de la Gerencia de Gestión Financiera del Estado del Viceministerio de Administración Financiera del MEF.

Educación concentra la mayor parte del Gasto Social

El informe de la cartera de Economía, detalla que el área de Educación concentró la mayor participación dentro del Gasto Social ejecutado hasta julio, con el 33% del total, equivalente a G. 7,3 billones.

En tanto que la ejecución aumentó 9% interanual, con recursos destinados al fortalecimiento de los servicios educativos y a la alimentación escolar mediante el programa Hambre Cero en Nuestras Escuelas.

Salud aumenta su ejecución en 14%

El sector de Salud registró el mayor crecimiento interanual entre las principales áreas sociales, con un aumento del 14% frente a julio de 2025.

Según el informe la ejecución alcanzó G. 5,6 billones, equivalente al 25% del Gasto Social total.

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El documento remitido desde la Dirección General de Presupuesto, afirma que los recursos permitieron sostener servicios esenciales, garantizar el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos y fortalecer la red de servicios de salud.

Se expande la pensión para adultos mayores

El sector de Promoción y Acción Social aumentó su ejecución en 10% interanual. El crecimiento respondió principalmente a la expansión de la Pensión Universal para Adultos Mayores.

Este sector representó el 21% del Gasto Social, con una ejecución de G. 4,7 billones.

Seguridad Social ejecutó G. 3,7 billones

La Seguridad Social concentró el 17% del Gasto Social ejecutado a julio, con recursos por G. 3,7 billones.

En conjunto, Educación, Salud, Promoción y Acción Social y Seguridad Social concentraron la mayor parte de los recursos destinados a políticas sociales.

Gasto Social crece G. 1,2 billones

En términos nominales, la ejecución acumulada del Gasto Social aumentó G. 1,2 billones respecto al mismo periodo del año pasado, lo que representa un crecimiento interanual del 5%.