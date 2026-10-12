Nueva Toledo: promesa de ruta de todo tiempo no se cumple y las lluvias aíslan comunidades

El trayecto une esta localida del departamento de Caaguazú con el distrito de Itakyry, en Alto Paraná, y diariamente registra un alto movimiento de camiones que transportan granos y bananas para la exportación.

Las lluvias registradas en los últimos días dejaron totalmente intransitable el trayecto y afectan de forma directa a comunidades productivas como Mil Palos, Margarita, Palomares, Paso Cadena, Zanja Morotî y Monday, entre otras. Vehículos de todo tipo, incluso camionetas 4x4 y camiones de gran porte, quedaron estancados en el barro y, como en cada lluvia, se paralizó totalmente el flujo económico en la zona.

En la zona se producen cada cuatro meses unos 800 millones de kilos de granos, volumen que representa aproximadamente 25.000 viajes de camiones de gran porte. La falta de pavimentación dificulta el traslado de la producción y afecta también a los habitantes que dependen de esta vía para sus actividades cotidianas.

Solo promesas incumplidas recibieron de los sucesivos gobiernos

El poblador de la colonia Margarita y concejal municipal de Nueva Toledo, José Garcete (PLRA), señaló que las intensas lluvias dificultan la circulación y que la crecida de los arroyos agrava el aislamiento de los pobladores.

“una tremenda preocupación porque ya nos estamos sintiendo aislados acá en el sector de Margarita, distrito de Nueva Toledo, entre también el distrito de Itakyry, por los caminos intransitables en estos días de intensa lluvia. Además, los arroyos se están desbordando y prácticamente estamos quedando aislados”, expresó.

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Indicó que desde hace muchos años están aguardando el asfaltado, un camino de todo tiempo que nunca se concretó. Señaló que el trayecto es una ruta nacional de inmenso movimiento en toda la región, de mucha producción, pero siguen sin tener una respuesta ni proyectos que puedan concretarse”, manifestó.

El Gobierno de Peña anunció adjudicaciones, pero todo quedó en discursos, afirmaron

En mayo de 2025, el Gobierno Nacional anunció que el proyecto de mejoramiento de la ruta PY21 contaba con el Código del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), requisito para avanzar con los procedimientos de licitación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

El proyecto contemplaba mejoras en 108,4 kilómetros de la ruta PY21, tramo que une los distritos de Yhú, Nueva Toledo (ya asfaltada) e Itakyry, hasta el empalme con la Supercarretera Itaipú, cuyo trayecto es de tierra colorada. El presupuesto previsto para el efecto es de G. 976.264.393.724, que sería financiado mediante préstamos externos que el Gobierno debe gestionar.

Dentro del proyecto, ya se adjudicaron 26,52 kilómetros para el asfaltado del tramo Cruce Colonia Margarita–Itakyry, ubicado a unos 40 kilómetros del casco urbano de Nueva Toledo.

El “Llamado MOPC Nº 94/2025, Licitación Pública Internacional para la Contratación de Empresas Constructoras para la Pavimentación Asfáltica del Tramo Cruce Colonia Margarita–Itakyry, ad referéndum a la reprogramación presupuestaria”, de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), fue adjudicado al Consorcio Margarita.

El conglomerado está compuesto por las empresas Compañía de Construcciones Civiles SA (CCC) y Tecnología del Sur SAE, representadas por Joaquín Fernández Solano López, Luisa Adela Solano López de Fernández, Marcelo Piñeiro Flecha y Mauricio Javier Cordero Codas.

El monto estimado para la obra es de ₲ 134.280.210.326, pero la adjudicación había sido impugnada por otras empresas oferentes, situación que había retrasado considerablemente el inicio de las obras. Lo llamativo del caso es que este proceso ya tiene más de un año y medio y hasta el momento no se resolvió totalmente el inconveniente.

Pese a los anuncios oficiales y los procedimientos administrativos realizados, los pobladores siguen esperando una solución definitiva. Cada temporal vuelve a evidenciar las consecuencias de la falta de asfaltado, mientras las comunidades de una región altamente productiva continúan expuestas al aislamiento por caminos intransitables y arroyos desbordados.

Intentamos hablar sobre el reclamo con algún responsable de la Dirección de Comunicaciones del MOPC, pero, al cierre de esta redacción, no recibimos respuesta. Estamos abiertos a recibir una respuesta en caso de que deseen referirse al tema.