Zona productiva de Nueva Toledo cerrará el año aislada por las intensas lluvias

El trayecto une esta localidad del departamento de Caaguazú con el distrito de Itakyry, en Alto Paraná, y diariamente registra un alto movimiento de camiones que transportan granos y bananas para la exportación.

Las lluvias que se están registrando en estos días están dejando totalmente intransitable el trayecto y afectan de forma directa a comunidades productivas como Mil Palos, Margarita, Palomares, Paso Cadena, Zanja Morotî, Monday, entre otras. Vehículos de todo tipo, incluso camionetas 4x4 y camiones de gran porte, quedaron estancados en el barro y, como en cada lluvia, se paralizó totalmente el flujo económico en la zona.

Los productores locales aseguran que en la zona se producen cada cuatro meses unos 800 millones de kilos de granos, lo que representa unos 25.000 viajes de camiones de gran porte, sin contar los desplazamientos que realizan mecánicos, trabajadores de silos, cultivos y tambos que se encuentran en la zona.

En mayo de este año, el Gobierno anunció que el trayecto en cuestión ya cuenta con el Código del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), lo que permite al MOPC proceder al llamado a licitación.

El proyecto contempla mejorar 108,4 kilómetros de la ruta PY21, tramo que une los distritos de Yhú, Nueva Toledo (ya asfaltada) e Itakyry, hasta el empalme con la Supercarretera Itaipú, cuyo trayecto es de tierra colorada. La inversión prevista para el efecto es de G. 976.264.393.724, a ser financiada mediante préstamos externos que el Gobierno debe gestionar.

De este tramo mencionado, ya existe llamado y adjudicación de 26,52 kilómetros para la construcción del asfaltado entre el distrito de Itakyry y el cruce Margarita, distante a unos 40 kilómetros del casco urbano de Nueva Toledo.

El “Llamado MOPC N° 94/2025, Licitación Pública Internacional para la Contratación de Empresas Constructoras para la Pavimentación Asfáltica del Tramo Cruce Colonia Margarita–Itakyry, ad referéndum a la reprogramación presupuestaria”, de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), fue adjudicado al Consorcio Margarita, compuesto por las empresas Compañía de Construcciones Civiles S.A. (CCC) y Tecnología del Sur S.A.E., representadas por Joaquín Fernández Solano López, Luisa Adela Solano López de Fernández, Marcelo Piñeiro Flecha y Mauricio Javier Cordero Codas.

El monto estimado para la obra es de ₲ 134.280.210.326, pero actualmente la adjudicación está siendo impugnada por otras empresas oferentes, situación que está retrasando considerablemente el inicio de las obras.

Al respecto, el concejal municipal José Garcete (PLRA), quien vive en el cruce Margarita, indicó que en 10 días comienza la cosecha de soja y que no se sabe qué va a pasar si el camino sigue en estas condiciones. Posteriormente, se viene la época de cultivos de soja y trigo, que generan millones en movimiento económico en la región, pero la situación se ve totalmente afectada por el mal estado del camino.

Agregó que la obra de 26 kilómetros entre Itakyry y Margarita está prácticamente finiquitada, pero que sigue quedando un tramo de 40 kilómetros de tierra colorada para llegar al casco urbano de Nueva Toledo, situación que resulta indispensable para la economía de la región.