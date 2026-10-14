¿Buscás trabajo? Sector naviero ofrece 80 vacancias: fecha, requisitos y cómo postularte

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess) informó que el sector naviero hará su segunda convocatoria de empleo. La misma cuenta hasta la fecha con 80 vacancias laborales.

La jornada será el viernes 23 de octubre de 2026, de 8:00 a 13:00, en el Club de Oficiales de la Armada, sito en Ñuflo de Chávez esquina Mariano Roque Alonso, del barrio Sajonia, próximo a la Av. Carlos Antonio López. Hay puestos para marineros y personal técnico, además de oportunidades en áreas administrativas.

Las personas interesadas en trabajar en empresas del transporte por agua podrán postularse a distintos cargos. La convocatoria incluye opciones para aprendices, así como puestos de supervisión y jefaturas, informó el Mtess.

Empleo en el sector naviero: cuáles son los puestos disponibles

El aviso remitido desde la cartera de Trabajo detalla vacancias para marinero y marinero aprendiz, además de engrasador y engrasador aprendiz. También hay oportunidades para cocinero/a, coordinador de flota y piloto cuarta zona.

En el área técnica, las empresas solicitan supervisor técnico, electricista y técnico electricista. La oferta incluye inspector de estructura naval, jefe de máquina y jefe de máquinas relevantes, según las denominaciones del material de la convocatoria.

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Otros cargos disponibles son supervisor Import & Export, especialista A & E y analista jurídico pleno. También se requieren asistente administrativo, analista de agencia PL y asistente de facturación y cobranzas, además de jefe de cuenta corriente y conductor de primera.

Qué documentos exige la convocatoria laboral

Entre los requisitos se señala el carnet de la Marina Mercante y la libreta de navegación vigente y al día. También solicita el certificado de sanidad de la Armada al día y el certificado de PBIP al día. El material no distingue qué documentos corresponden a cada cargo.

Qué empresas participan de la convocatoria

La convocatoria reúne a diez empresas: UABL PY, Cargo Line Paraguay SA, CMP, InterBarge y Navemar. Completan la nómina ADM Naviera Chaco SA, Mercurio Group, Hidrovías del Paraguay, DP World y LHG Navegación SA.

Cómo postularte a las 80 vacancias del sector naviero

El Ministerio de Trabajo recuerda que los postulantes también pueden ingresar sus datos en: emplea.mtess.gov.py.

Para consultas, se encuentra disponible el 0981 887 900. La jornada presencial tendrá lugar en el Club de Oficiales de la Armada.

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