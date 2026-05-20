¿Buscando trabajo?: Sector naviero convoca a una feria de empleos este jueves

El Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección General de Empleo, y el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym) informó que harán la primera feria laboral del sector naviero, con un total de 87 vacancias disponibles en distintas empresas del rubro.

El boletín remitido desde la cartera laboral detalla que, la iniciativa surgió en respuesta al crecimiento sostenido de la actividad naviera, que demanda la incorporación de mano de obra calificada para cubrir nuevos puestos de trabajo.

En ese marco, refiere el comunicado que, el sector articula acciones con el Servicio Público de Empleo para acercar oportunidades laborales a personas interesadas en insertarse en el mercado laboral, conforme a los perfiles requeridos por las empresas.

Empresas cuentan con 87 vacancias laborales

Las oportunidades laborales corresponden a diez empresas del sector: Hidrovías del Paraguay SA, Interbarge de Paraguay SRL, Naviera Chaco SRL, LHG Navegación SA, Cargo Line Paraguay SA, Navemar SA, Girona SA, Paramar SA, Paranave SA, UABL PY .

Se encuentran disponibles vacancias para los cargos de marinero (33), engrasador (18) y cocinero (11). También se buscan perfiles para patrón baquero (4), jefe de máquinas (3), marinero aprendiz (3), práctico sur (3) y práctico (2).

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Además, hay oportunidades para analista de tecnología embarcada TL (1), jefe de máquina relevante (1), calderero/soldador (1), analista de planificación (1), capitán (1), representante comercial (1), asistente de operaciones Forwarding (1), chofer (1), engrasador aprendiz (1) y analista de HSEQ (1).

Entrevistas laborales

Durante la jornada se desarrollarán entrevistas laborales con representantes de las firmas participantes. Asimismo, se prevé la participación de alumnos del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), cuyos perfiles serán evaluados para una eventual derivación a las empresas solicitantes.

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Las vacancias ya se encuentran publicadas en el portal EmpleaPy, donde las personas interesadas pueden acceder a los requisitos y condiciones salariales de cada puesto. Los salarios oscilan entre el mínimo legal vigente y unos 6 millones de guaraníes.

La convocatoria está prevista para este jueves 21 de mayo, desde las 08:00, en la sede de la Dirección General de Empleo, ubicada en avenida Perú y Río de Janeiro, en Asunción.