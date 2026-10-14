Itaipú sigue sin informar sobre sus saldos actuales, tasas, y fondos al PTI

Itaipú Binacional respondió con un cuadro de promedios por banco, pero dejó sin contestar la parte central del pedido de información que ABC presentó a su Consejo de Administración: saldos actuales y su evolución, tasas por banco, resoluciones del Directorio, fondos transferidos a la Fundación Parque Tecnológico y el motivo del cambio en los estados financieros.

La nota fue enviada el jueves 8 de octubre a través de la Defensoría General de Itaipú al director general, Justo Aricio Zacarías Irún, y a los consejeros, e invoca la Ley 5282 y el artículo 28 de la Constitución. Tiene siete puntos y se espera aún por ese medio las respuestas.

El martes 13 de octubre, Itaipú publicó en su cuenta de X una “Tabla de promedios de saldos finales” con un texto en modo de comunicado, y su superintendente de Comunicación, José Luis Rodríguez Tornaco, explicó a ABC por qué ya no publican el detalle en los estados financieros.

Lo nuevo es que Itaipú nombró ocho bancos (Basa, Sudameris, Ueno, Continental, Itaú, Atlas, BNF y Brasil S.A.), dio el promedio de sus saldos entre 2023 y 2026, sus calificaciones de riesgo y afirmó que los recursos están “en su totalidad en cajas de ahorro a la vista bajo modalidad de cuentas combinadas”. Pero lo cierto es que ninguno de los siete puntos solicitados fue respondido por completo.

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Saldos, tasas y calificaciones

ABC pidió el saldo por entidad al 31 de diciembre de 2024, al 31 de diciembre de 2025 y a la fecha más reciente, con su evolución mensual o trimestral. Itaipú entregó un único promedio de casi tres años.

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El cuadro no dice cuánto tiene hoy en cada banco, cuando a fines de 2025 los fondos en Paraguay sumaban US$ 537,1 millones. Rodríguez Tornaco sostuvo que “ese tipo de movimientos trimestrales o la apertura de las cuentas no tenían sentido en el tema del saldo final”.

También se pidió el tipo de instrumento, la moneda, el plazo, la tasa pactada, el rendimiento efectivo y el ingreso financiero por entidad del 2024 y 2025. El comunicado confirma que son cuentas a la vista y el cuadro separa guaraníes y dólares, pero no da tasas ni ingresos por banco. Los estados financieros solo traen promedios generales: 5,68% anual en guaraníes y 4,15% en dólares en 2025.

Sobre las calificaciones, el cuadro muestra la de cada banco (de AAA a AA-), pero no dice qué calificadora la emitió ni de qué fecha era el informe que Itaipú usó al colocar los fondos, que fue lo que pidió ABC. Asimismo, dice que exige “calificación de riesgo AAApy o Aapy o equivalente”; Basa, el mayor en guaraníes, figura con AA-.

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Normas, resoluciones y el cambio en los estados

ABC pidió copia de las normas internas de aplicaciones financieras y de las resoluciones del Directorio Ejecutivo que autorizaron colocaciones en bancos privados. Itaipú cita la “Norma de Gestión de Disponibilidades de Caja – Instrucción de Procedimiento 02 Aplicaciones Financieras” y dice que los recursos se colocan “previa aprobación del Directorio Ejecutivo por resolución RDE”. No entregó aún el documento ni citó números ni fechas de resoluciones, tampoco la de Ueno, que recién es banco desde diciembre de 2023.

Sobre el cambio de presentación de Caja y equivalentes de Caja de los estados financieros de Itaipú, ABC preguntó desde qué ejercicio se dejó de detallar los bancos, qué órgano lo decidió y cuándo, con qué fundamento técnico o normativo (si lo exigió la auditoría externa, una norma contable o el Tratado), si el Consejo lo supo y si se volverá a detallar.

Rodríguez Tornaco respondió que “es una decisión binacional porque se levantaron los relevamientos acerca de que el consolidado del patrimonio, los números agregados eran los relevantes”, y que ocurre “en ambas márgenes”.

Esa respuesta no precisa ejercicio, resolución, fecha, órgano ni si hubo exigencia de la auditoría. Tampoco dice si se restituirá el desglose. Y no explica por qué el informe de 2024 resumió en dos totales la columna de 2023, que ya se había publicado con los nombres de los bancos.

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Los fondos al Parque Tecnológico

El único punto que Itaipú no tocó, ni en el comunicado ni en la respuesta, es el de las transferencias a la Fundación Parque Tecnológico Itaipu-Paraguay y a otras fundaciones, con fecha, monto, convenio de origen y entidad financiera de destino.

Según los estados de 2025, Itaipú le registró US$ 160,4 millones en convenios y aportes, frente a US$ 91,6 millones en 2024, y un pasivo de US$ 46,0 millones al cierre.

ABC no recibió una respuesta formal por la vía de la Defensoría hasta la publicación de esta nota.