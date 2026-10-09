Ueno maneja más de US$ 800 millones en depósitos públicos: ¿Cuánto es de Itaipú?

Plata de Itaipú y Yacyretá están en Ueno Bank, confirmó ayer por la mañana el presidente del banco, Juan Gustale, en una entrevista en radio Ñandutí, con el ingeniero Pedro Ferreira, expresidente de la ANDE y exconsejero de Itaipú.

Ferreira le planteó que algunos medios hablaban de unos US$ 850 millones en depósitos públicos en Ueno Bank, pero que él bajaba la cifra a US$ 800 millones, a lo que Gustale respondió con un “sí”. No obstante, según los datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la entidad del Grupo Vázquez acumuló G. 4,8 billones de recursos públicos hasta agosto último, unos US$ 850millones al tipo de cambio.

El expresidente de la ANDE y exconsejero de Itaipú en su rol de entrevistador en su programa de radio quiso saber si en ese monto entraba también el dinero de Itaipú y de Yacyretá, o si era aparte. El titular del banco explicó que se incluyen “los recursos que eventualmente las binacionales pueden depositar”. No detalló cuánto aporta cada una.

Ferreira contó entonces por qué le llamaba la atención la cifra. Había notado que a veces el Estado tiene problemas para pagar a sus proveedores y se preguntó cómo era posible, si había US$ 800 millones en un solo banco. Aclaró que, si buena parte era plata de las binacionales, entonces eso era entendible. Gustale cerró el punto con un “eso se incluye, ingeniero”.

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“No tengo a mano ese dato”

Ferreira le pidió luego que dijera cuántos millones de Itaipú hay en el banco, a lo que Gustale respondió que en ese momento no tenía esos datos. Consultado si superaban los US$ 200 millones, insistió: “Realmente no tengo a mano ese dato, ni aproximadamente”.

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El entrevistador volvió a la carga. Le dijo que, de tratarse de un monto superior a los US$ 100 millones, el presidente de un banco tendría que saber si lo tiene o no. Gustale respondió que bastaría con revisar los saldos diarios.

Explicó que las binacionales y los entes públicos realizan pagos muy importantes a distintas contrapartes. Según dijo, puede ingresar en un día un monto de US$ 60 millones o US$ 70 millones que se usa de inmediato o al día siguiente, ya sea para pagos locales o internacionales.

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Sin cifra del mes pasado

Ferreira le preguntó entonces por el mes anterior y Gustale volvió a decir que son saldos que “varían día a día” y que depende de qué día del mes se tome.

Finalmente, el entrevistador le pidió el saldo más bajo de los últimos seis meses. Pero el presidente de Ueno Bank respondió que iba a averiguarlo y reiteró que no tenía ese dato a mano.

ABC también consultó Superintendente de Comunicación de Itaipú, José Luis Rodríguez Tornaco, sobre el dato del monto, plazo y tasa en los que la binacional tiene su dinero en Ueno Bank. Su respuesta fue que trasladaría la consulta al director financiero y que estarían preparando un reporte al respecto, que entregarían tras la reunión del directorio, que debió realizarse ayer en Hernandarias.

Hasta ahora, entonces, no hay una cifra pública de cuánto dinero de Itaipú está depositado en Ueno Bank.