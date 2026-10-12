Itaipú dejó de informar en qué bancos guarda su plata, justo cuando su dinero en Paraguay pasó de US$ 57 millones a US$ 537 millones

Itaipú Binacional dejó de informar en qué bancos guarda su dinero. Hasta los estados financieros de 2023, la entidad listaba cada institución con su saldo. En los de 2024 y 2025 solo consigna dos cifras por país, justo cuando su caja se disparó y los fondos colocados en Paraguay crecieron más de nueve veces.

La Nota 5 de los estados de 2023, dedicada a la “Caja y equivalentes de caja”, detallaba una por una las entidades donde la hidroeléctrica mantenía su dinero. Sobre un total de US$ 682,2 millones, unos US$ 625,2 millones (92%) estaban en la Caixa Económica Federal de Brasil. En 2022 había repartido parte de esos fondos en el Banco do Brasil.

Los US$ 56,9 millones restantes estaban en bancos paraguayos, y el documento los nombraba: Continental (US$ 21,5 millones), Sudameris (US$ 20,7 millones), Basa (US$ 10,3 millones), Itaú (US$ 3,2 millones), Atlas (US$ 1,1 millón) y el estatal Banco Nacional de Fomento (US$ 37.000), entre otros. Cualquier lector de estos documentos sabía a quién le confiaba su plata la binacional.

De una lista de bancos a dos renglones

Los estados de 2024 y 2025 ya no traen ese detalle. La Nota 5 agrupa las aplicaciones financieras en dos líneas, Brasil y Paraguay, sin un solo nombre de banco ni el monto de cada uno. Hasta la columna comparativa de 2023, incluida en el documento de 2024, aparece resumida en esos dos totales.

Itaipú no explica el cambio en ninguna nota que figure en los documentos revisados. Es decir, no contienen una aclaración, una reclasificación ni una modificación de política contable sobre la caja. La Nota 5 remite a la Nota 25 para conocer “el vencimiento y la rentabilidad”, pero esta solo da tasas promedio. En Paraguay son de 5,68% anual en guaraníes y 4,15% en dólares, y en Brasil de 14,40% en reales, todo en cuentas de ahorro a la vista.

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Lo único que se mantiene intacto es la política declarada. Los tres documentos repiten que los recursos se colocan “preferentemente” en instituciones oficiales de ambos países. Los bancos privados requieren la aprobación del Directorio Ejecutivo, con justificación fundamentada del Director Financiero y análisis de riesgo de una calificadora reconocida.

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El dinero creció y se movió a Paraguay

La caja de Itaipú pasó de US$ 682,2 millones en 2023 a US$ 997,5 millones en 2024 y US$ 1.671,9 millones en 2025, un aumento del 145% en dos años. Los ingresos por aplicaciones financieras acompañaron: de US$ 71,9 millones a US$ 99,0 millones y luego a US$ 184,0 millones.

El crecimiento se concentró en el lado paraguayo. Los fondos en Paraguay pasaron de US$ 56,9 millones a US$ 90,6 millones en 2024 y a US$ 537,1 millones en 2025, 9,4 veces más que en 2023. Su peso sobre el total saltó del 8% al 32%. De los US$ 674,4 millones que engrosaron la caja en 2025, dos tercios (US$ 446,5 millones) quedaron en Paraguay.

Ese es el dato que hoy falta. En 2023, de los US$ 56,9 millones que Itaipú tenía en Paraguay, más del 99% estaba en bancos privados (Continental, Sudameris, Basa, Itaú y Atlas) y apenas US$ 37.000 en el estatal BNF. La política declarada de preferir la banca oficial se cumplía entonces en el total —por el peso de la Caixa en Brasil—, pero no en Paraguay. Con los US$ 537 millones actuales, no hay forma de saber si eso cambió.

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Más fondos socioambientales, menos detalle

El cambio de formato coincide con el nuevo esquema tarifario. La Nota 6 de los estados de 2024 y 2025 indica que la tarifa de US$ 19,28 por kW/mes para 2024, 2025 y 2026 fue aprobada por la RCA 016/2024, del 9 de mayo de 2024. En 2023 era de US$ 16,71.

Los programas de responsabilidad socioambiental acompañaron esa trayectoria: US$ 505,2 millones en 2022, US$ 921,8 millones en 2023, US$ 871,9 millones en 2024 y US$ 1.213,9 millones en 2025, un 39% más que el año anterior. Ese rubro incluye los apoyos al sistema eléctrico brasileño (US$ 306,5 millones en 2025) y a la ANDE (US$ 123,2 millones).

Si se descuentan esos dos apoyos, el resto del gasto socioambiental pasó de US$ 453,1 millones a US$ 784,1 millones, un 73% más, según un cálculo sobre el detalle de gastos de cada año. Programas como “Sostenibilidad de los segmentos vulnerables” (de US$ 172.000 a US$ 64,1 millones) y “Plan 1000” de caminos (US$ 47,6 millones, sin registro en 2024) explican buena parte del salto.

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El peso del Parque Tecnológico

Entre los destinatarios, la Fundación Parque Tecnológico Itaipú Paraguay (FPTI-PY) es la que más creció. Los desembolsos de Itaipú pasaron de US$ 36,9 millones en 2023 a US$ 91,7 millones en 2024 y US$ 160,6 millones en 2025, 4,4 veces más. Al cierre de 2025, la binacional registraba cuentas a pagar por US$ 46,0 millones a esa fundación por convenios firmados, frente a US$ 255.000 un año antes.

Los estados de 2025 informan además, como hecho posterior, que el 26 de febrero de 2026 el Consejo de Administración aprobó un convenio con la FPTI-PY y Ferrocarriles del Paraguay (FEPASA) para estructurar el Tren de Cercanías, por US$ 50 millones. El mismo apartado consigna un aporte suplementario de US$ 77,2 millones a la Caixa para gestionar el programa “Itaipu Más que Energía”.

Los documentos no establecen un vínculo entre esos fondos y la decisión de dejar de nombrar bancos, ni indican dónde se depositan los recursos de las fundaciones. Lo que sí muestran es una tendencia: cuanto más dinero maneja la binacional y más lo canaliza a entidades relacionadas, menos detalle ofrece sobre dónde lo resguarda.

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Lo que Itaipú debe afirma

Quedan preguntas que los estados financieros no responden: en qué bancos paraguayos guardaron los US$ 537,1 millones, con qué saldo y plazo en cada uno, si las entidades privadas contaron con la aprobación del Directorio Ejecutivo, qué calificación de riesgo respaldó esas decisiones y por qué se eliminó un detalle que hasta 2023 sí se publicaba.

Se trata de recursos de una entidad binacional cuyo dinero, en última instancia, proviene de la tarifa que pagan los usuarios de la ANDE y de Brasil. Que el Estado paraguayo pueda saber en qué bancos se coloca, y con qué criterio, no debería ser un dato opcional.