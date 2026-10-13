Itaipú reveló dónde guarda su plata en Paraguay

Itaipú Binacional publicó en sus redes sociales un cuadro con el listado de los bancos donde guarda su dinero en Paraguay. Ueno Bank, ausente de los estados financieros de 2023, aparece tercero: con 15,48% de los fondos en guaraníes y 24,10% de los que mantiene en dólares.

La entidad difundió este martes en su cuenta de X una “Tabla de promedios de saldos finales” con un texto a modo de comunicado. Según el cuadro, entre 2023 y 2026 mantuvo un promedio de G. 178.930 millones y US$ 206,8 millones en nueve bancos de Paraguay.

Itaipú sostiene que, “desde el inicio de la gestión de esta administración, en agosto del 2023, hasta a la fecha, el promedio de saldos finales refleja que la cartera prioriza la solvencia, liquidez y rentabilidad de las colocaciones”.

En guaraníes,

el primero es Basa (32,62%; G. 58.366 millones),

seguido por Sudameris (26,11%)

y Ueno (15,48%; G. 27.703 millones).

En dólares,

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encabeza el cuadro Sudameris (33,37%; US$ 69 millones),

le sigue Continental (25,61%; 52,9 millones)

y Ueno (24,10%; US$ 49,8 millones) detrás.

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Un banco que no estaba en 2023

El último estado financiero que detallaba los bancos donde Itaipú guardaba sus fondos, el de 2023, nombraba a Atlas, Basa, Continental, Itaú, el Banco Nacional de Fomento (BNF), Sudameris y el Banco do Brasil en Paraguay. Ueno no figuraba, pues recién en diciembre de ese año obtuvo la licencia como banco. Los fondos de Itaipú en Paraguay sumaban entonces US$ 56,9 millones. El cuadro publicado hoy no dice cuándo empezó a recibir dinero de la binacional.

Convirtiendo los guaraníes a dólares con los tipos de cambio de cierre de 2023, 2024 y 2025 de los estados de Itaipú, el promedio total sería de entre US$ 230 y 234 millones, de los cuales unos US$ 54 millones (23%) estarían en Ueno (un cálculo de ABC utilizando las cifras que publica Itaipú).

Y es un promedio de casi tres años: el saldo en Paraguay a fines de 2025 era de US$ 537,1 millones, y el cuadro no revela cuánto hay hoy en cada banco.

Itaipú, en cambio, confirma las cifras publicadas por ABC sobre los datos financieros y las presenta como un logro: la gestión “ha logrado, por primera vez en la historia”, “pasar de USD 57 millones en 2023 en bancos locales a USD 537 millones en 2025”.

En una reciente entrevista con Radio Ñanduti, el presidente de Ueno, Juan Gustale, había dicho que no tenía “ese dato, ni aproximadamente” sobre cuánto es de Itaipú.

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Concentración y bancos privados

El comunicado añade que los recursos están “distribuidos entre varias entidades financieras”, “buscando reducir la dependencia de una única institución”. Pero tres bancos (Sudameris, Continental y Ueno) concentran cerca del 80% del total convertido. Solo en dólares, dos bancos suman el 58,99% y tres, el 83,08%.

La banca oficial casi no aparece. El BNF tiene 0,15% y Brasil S.A. 0,07% en guaraníes, así como Brasil S.A. 0,01% en dólares: en conjunto, alrededor del 0,03%.

Los estados de 2025 siguen diciendo que los recursos se colocan “preferentemente, en las oficiales de ambos países”. El comunicado, en cambio, fija otros requisitos (banco habilitado, aprobación del Directorio Ejecutivo por “resolución RDE”, calificación y rentabilidad) y no menciona esa preferencia.

La calificación es otro punto. El texto exige “calificación de riesgo AAApy o Aapy o equivalente”. Basa, el banco del expresidente Horacio Cartes, es el que mayor monto en guaraníes tiene, pero figura con AA-, la más baja del cuadro. En tanto que Ueno tiene la calificación AA. No se dice qué calificadora la emitió ni de qué fecha, ni se citan las resoluciones RDE de cada banco.

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La explicación para no publicarla

Consultado por ABC sobre por qué Itaipú dejó de mencionar a los bancos en los que guarda su dinero, el superintendente de Comunicación de la binacional, José Luis Rodríguez Tornaco, respondió que es “una decisión binacional, porque se levantaron los relevamientos acerca de que el consolidado del patrimonio, los números agregados eran los relevantes”.

Explicó que “las variaciones entre bancos son muy intensas día a día”. Itaipú “puede tener 120.000.000 de dólares en un banco hoy, y a la tarde firma un convenio para la construcción del Hospital Nacional de Itauguá, y eso hace que esa plata vaya para ese convenio, entonces se alteran de manera considerable los saldos”.

Agregó que “ese tipo de movimientos trimestrales o la apertura de las cuentas no tenían sentido en el tema del saldo final”, y que la situación se da “en ambas márgenes”. Es cierto que la línea de Brasil de los estados de 2024 y 2025 tampoco nombra bancos. Pero Itaipú ahora publica promedios por banco, y antes informaba los saldos finales por banco, que es justo lo que, según el funcionario, “no tenía sentido”.

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Rodríguez Tornaco no precisó la resolución que dispuso el cambio, su fecha, ni si la auditoría o norma alguna que lo exigió, que son las preguntas del pedido formal de ABC a la binacional.

El comunicado sí aclara que los recursos están “en su totalidad en cajas de ahorro a la vista bajo modalidad de cuentas combinadas”, algo que coincide con los estados financieros.

Siguen sin respuesta el saldo actual por banco, su evolución por año, la tasa de cada uno y cuánto de ese dinero está hoy en Ueno.