Sipap ahora es SIP: qué cambia para los usuarios, según el BCP

Esta semana, el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció la rebautización del Sistema de Pagos del Paraguay (Sipap), la estructura informática de pagos digitales del sistema bancario nacional, bajo la nueva marca ‘SIP’.

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, Liana Caballero, miembro del directorio del BCP, hizo una explicación de la lógica del cambio de nomenclatura y detalló si habrá cambios en la experiencia de los usuarios a consecuencia.

Caballero explicó que el cambio es una cuestión netamente de márketing y señaló que ‘Sipap’, el nombre con el que popularizó la estructura de pagos digitales, es solo un acrónimo del nombre que se daba al sistema en la ley que llevó a su creación.

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“(El nombre) Sipap se instaló porque nunca tuvimos tiempo de pensar en el nombre” debido a que, durante los primeros años de su funcionamiento, el BCP se centró en consolidar el sistema y posteriormente se abocó a la implementación de los sistemas de pagos instantáneos, dijo la representante de la banca matriz.

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Señaló que los sistemas equivalentes al SIPAP en países vecinos sí tienen nombres identificadores característicos, como el Pix de Brasil.

Teniendo en cuenta el crecimiento en la utilización del Sipap en los últimos años, “era un buen momento de quitar una marca identificadora propia”, añadió Caballero.

¿Cambia algo para el usuario?

La integrante del directorio del BCP enfatizó que los cambios serán solo al nombre, logo e identidad visual del sistema, pero su funcionamiento para el público no cambiará en nada.

Pagos instantáneos

Caballero comentó que, tras la implementación del sistema de pagos instantáneos por medio de alias en 2023, actualmente alrededor de todos los pagos instantáneos a través de Sipap se realizan por ese método.

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Además, afirmó que desde 2023 las transacciones por medio de pagos instantáneos superan a los montos extraídos en cajeros automáticos.