Cobertura del IPS se expande hacia nuevos polos productivos del interior

La capital pasó de 980.515 a 1.029.617 personas, un aumento de 49.102 o 5%, mientras que Central avanzó de 277.516 a 299.725 con un incremento de 8%. Entre ambos territorios continúan concentrando cerca de tres cuartas partes del total. Sin embargo, el crecimiento proporcional fue más acelerado fuera del Área Metropolitana. Alto Paraná, tercer mercado en tamaño, aumentó de 137.233 a 151.931, es decir, sumó 14.698 personas y creció 10,7%. Asunción, Central y Alto Paraná explicaron en conjunto alrededor del 80% del incremento absoluto observado en el periodo.

El avance de Alto Paraná coincide con una profundización de su perfil industrial. El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) señala que el departamento concentra aproximadamente 50% de la industria maquiladora del país y más de 60.000 empresas registradas. A esto se suman nuevas inversiones industriales: en julio fue inaugurada la planta de HLCaps con una inversión superior a US$ 8 millones y capacidad para producir más de 5.500 millones de cápsulas softgel al año. Además, la empresa española Focasa informó su intención de instalar una planta industrial en el departamento. El crecimiento de la cobertura no puede atribuirse exclusivamente a estas inversiones, pero la coincidencia entre formalización laboral, industria y nuevas instalaciones refuerza la consolidación de Alto Paraná como segundo gran polo industrial del país.

El caso de Caaguazú resulta todavía más llamativo en términos relativos. La población registrada pasó de 30.976 a 35.654, un salto de 15,1%; uno de los mayores del país. Durante 2026, el departamento recibió nuevas inversiones vinculadas a la cadena avícola. El MIC destacó la inversión de JBS por aproximadamente US$ 185 millones, asociada al desarrollo productivo en Campo 9, además del proyecto de la firma Pluma, que prevé instalarse en Yhú. La expansión industrial vinculada a alimentos y agroindustria puede generar efectos que exceden el empleo directo, al aumentar la demanda de productores, logística, servicios y proveedores locales.

También sobresalen Canindeyú con un crecimiento de 15,7%; de 10.997 a 12.727 personas; Alto Paraguay (15,1%); Cordillera (10,9%) y Paraguarí (10,2%).

El crecimiento y la cobertura de la población asegurada en el IPS por distribución geográfica, en definitiva, continúa siendo fuertemente metropolitano en volumen, pero cada vez más dinámico en determinados departamentos del interior. Alto Paraná combina escala y crecimiento industrial, mientras Caaguazú, Canindeyú y otros departamentos avanzan desde bases menores a tasas de dos dígitos. El desafío será que la llegada de capital y nuevas empresas se traduzca de manera sostenida en empleo formal, aportes al Instituto de Previsión Social y cadenas productivas locales más profundas. En ese sentido, la evolución territorial de la población protegida puede convertirse en un indicador adicional para medir hasta qué punto la inversión privada está efectivamente trasladando el crecimiento económico más allá de Asunción y Central.

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* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.