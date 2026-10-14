Aguinaldo a jubilados del IPS: Consejo autoriza que pago se efectúe con haberes de noviembre

El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) aprobó la propuesta para abonar el beneficio adicional anual (aguinaldo) a jubilados y pensionados en forma conjunta con los haberes correspondientes al mes de noviembre de 2026. La resolución fue adoptada durante la sesión administrativa realizada el lunes 12 de octubre.

Con esta resolución, los beneficiarios del sistema previsional percibirán ambos conceptos dentro de un mismo periodo. La medida cobra alta relevancia para el sector previsional debido al impacto directo que representa este ingreso adicional en las economías de los beneficiarios.

De acuerdo con datos de la previsional al mes de setiembre último contaban con un total de 91.684 jubilados y pensionados. Los mismos estarán cobrando el beneficio adicional el mes próximo.

En cuanto a los haberes por jubilaciones y pensiones el IPS desembolsó alrededor de US$ 597.260.960 entre enero y setiembre del corriente año, por lo que se estima que el valor del beneficio adicional rondaría en US$ 67 millones para los 91.684 jubilados y pensionados

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Conforman equipo para analizar financiamiento

Si bien el Consejo de Administración aprobó el pago adicional a los jubilados y pensionados, los consejeros abordaron la situación financiera y el impacto del mismo en el fondo.

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Coincidieron en la necesidad de abordar alternativas para definir una fuente específica de financiamiento en el futuro. Añadieron que un reciente informe actuarial alertaba de este fuerte impacto sino se toman acciones respecto a esto.

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En este marco se planteó incluso el aumento 1,25% de aporte del sector activo, aporte del Estado y otras alternativas que son necesarias abordar con urgencia.

El Consejo finalmente decidió aprobar la creación de una comisión para preparar un anteproyecto, instancia donde se revisarán las alternativas de financiamiento para el futuro.