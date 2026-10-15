SIP restablece servicios, según anuncia el BCP

Esta mañana, varios usuarios manifestaron inconvenientes con sus cuentas de ebanking para realizar pagos y transferencias, entre otras funciones.

Ante estos reportes, el BCP confirmó que el SIP estaba experimentando inconvenientes técnicos, sin dar más detalles.

Aproximadamente a las 10:00 de esta misma mañana la institución que administra el sistema informó que el servicio de SIP fue restablecido y agradeció por la comprensión de los usuarios.

“Informamos que el servicio del Sistema de Pagos (SIPAP) ha sido restablecido. Gracias por la comprensión”, escribieron en su cuenta oficial de la red social X.

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La importancia del SIP

El SIP es la infraestructura tecnológica automatizada del BCP que permite realizar transferencias de fondos y transacciones electrónicas entre bancos, financieras, cooperativas y billeteras de forma segura y rápida.

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Las transferencias se pueden realizar las 24 horas del día durante todo el año con un límite que en la mayoría de los bancos suele ser de hasta G. 10.000.000, según el BCP.

La liquidación se hace en tiempo real y de forma segura.

En lo que respecta al movimiento en término de valores, el BCP informó que en el primer año de funcionamiento representaban menos del 50% del PIB, mientras que en la actualidad su movimiento equivale a casi tres veces el PIB (290% del PIB estimado para el cierre del 2024), con lo que movió cerca de US$ 122.000 millones en el 2025 entre las 3.804.105 cuentas operativas.